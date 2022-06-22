Под Северодонецком ВСУ взяли в плен русских мародеров с чайником и мультиваркой 9 22.06.2022, 8:19

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Среди «трофеев» оккупантов также был электрический вентилятор.

Вблизи Северодонецка Луганской области, где идут ожесточенные бои, воины Вооруженных сил Украины захватили в плен двух оккупантов-мародеров. Рядом с ними были и "трофеи".

Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+".

"Охотников за вентиляторами из России взяли в плен возле Северодонецка", – говорится в сообщении.

Канал также опубликовал фото "денацификаторов" с украденной украинской техникой. Россияне украли вентилятора без стойки, а также электрический чайник и мультиварку.

Кроме бытовой техники, захватчики вынесли из чьего-то дома или магазина бутылку водки, половину из которой успели выпить.

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