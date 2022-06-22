Под Северодонецком ВСУ взяли в плен русских мародеров с чайником и мультиваркой

Под Северодонецком ВСУ взяли в плен русских мародеров с чайником и мультиваркой9
- 22.06.2022, 8:19
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Среди «трофеев» оккупантов также был электрический вентилятор.
Вблизи Северодонецка Луганской области, где идут ожесточенные бои, воины Вооруженных сил Украины захватили в плен двух оккупантов-мародеров. Рядом с ними были и "трофеи".
Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+".
"Охотников за вентиляторами из России взяли в плен возле Северодонецка", – говорится в сообщении.
Канал также опубликовал фото "денацификаторов" с украденной украинской техникой. Россияне украли вентилятора без стойки, а также электрический чайник и мультиварку.
Кроме бытовой техники, захватчики вынесли из чьего-то дома или магазина бутылку водки, половину из которой успели выпить.