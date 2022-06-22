Ученые показали, как выглядели древние корейцы 1700 лет назад 1 22.06.2022, 11:14

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Портреты созданы на основе их ДНК.

Все останки относились к периоду Троецарствия в Корее — от 57 г. до н.э. до 668 г. н.э. Первые опубликованные геномы этого периода содержат ключевую информацию для понимания истории корейского населения, пишет «Хайтек».

Исследование показало, что древние корейцы из конфедерации Гайя были более генетически разнообразными, чем современное корейское население. Останки восьми скелетов нашли в кургане Тэсон-дон — это культовый погребальный комплекс конфедерации Гайя, а также в кургане Юха-ри. Оба объекта расположены в Кимхэ, Южная Корея.

Некоторые из восьми человек были владельцами гробниц, других отнесли к обычным людям, а один ребенок был похоронен в насыпи из ракушек. Это типичный похоронный обычай в Юго-Восточной Азии, который не имеет отношения к привилегированным лицам.

По словам авторов, индивидуальные генетические различия не коррелируют с типологией могилы. Это значит, что социальный статус в Корее Троецарствия не был связан с генетическим происхождением. Также не удалось найти четкой генетической разницы между владельцами могил и теми, кого принесли в жертву, говорит антрополог Пере Гелаберт.

Шесть из восьми изученных человек были генетически ближе к современным корейцам, японцам, японцам-кофунам и корейцам эпохи неолита. Геномы оставшихся двух были немного ближе к современным японским и древним японским дземонам. Это означает, что в прошлом на Корейском полуострове генетическое разнообразие было больше, чем сегодня.

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