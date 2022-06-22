Под Изюмом оккупанты потеряли «Рыси» и много другого вооружения

Под Изюмом оккупанты потеряли «Рыси» и много другого вооружения1
- 22.06.2022, 22:07
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Видео ударов.
Украинские защитники возле города Изюм Харьковской области уничтожили много техники российских оккупантов.
Видео ликвидации, снятое с дрона, обнародовали в сети.
Урон российским захватчикам нанесли бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Подтверждено уничтожение 11 единиц вражеской бронетехники. Из разбитой техники – танки, боевые машины пехоты, армейские многоцелевые бронированные автомобили "Рысь" (примерной стоимостью 500 тысяч долларов каждая).
"Холодноярцы надежно держат оборону на Изюмском направлении и еще раз подтверждают, что российская армия не так мощна, как рассказывает их пропаганда. Украинская армия имеет сильную мотивацию, потому что защищает собственную землю!", - говорится в сообщении.