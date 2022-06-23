Повысят ли пенсионный возраст в Беларуси еще раз? 8 23.06.2022, 9:07

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Эксперты считают, что даже выравнивания пенсионного возраста для обоих полов будет недостаточно.

В 2022 году в Беларуси закончился первый этап повышения пенсионного возраста. В бизнес-сообществе предлагают не останавливаться и выровнять его для мужчин и женщин. Пойдут ли власти на такой шаг в непростых экономических условиях и какие есть альтернативы? Сайт zerkalo.io спросил у экономиста Катерины Борнуковой.

Почему заговорили о повышении пенсионного возраста для женщин

В этом году завершился этап пенсионной реформы, начатой в 2017 году. Ее главной особенностью было повышение возраста выхода на заслуженный отдых. С 2022 года женщины в Беларуси выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Это позволило снизить нагрузку на Фонд соцзащиты населения, но не решило проблему его обеспеченности. За январь-май расходы ФСЗН составили 8,4 млрд рублей, а доходы — 8,7 млрд. Но 510 млн из этих доходов — это были субвенции из бюджета страны. Без учета этих вливаний, считают экономисты, можно говорить о дефицитном бюджете ФСЗН.

— За первый квартал этого года дефицит ФСЗН был 0,9% ВВП. И он будет только расти, потому что население Беларуси продолжит стареть. Это также значит, что уменьшаться объем взносов, соответственно, будет меньше фондов для выплаты пенсий. Действительно, один из выходов из этой ситуации — это повышение пенсионного возраста, — делится своей оценкой академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

По ее словам, еще на старте реформы было понятно, что повышения пенсионного возраста на три года будет недостаточно, понадобится второй подобный этап.

— Самое правильное было бы выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, потому что нет веских причин, по которым для вторых он должен быть ниже, — говорит эксперт, подчеркивая, что женщины в Беларуси живут дольше. — Если говорить про социальную компенсацию за рождение детей, то ее получают в виде отпуска по уходу за ребенком, который в основном берут женщины.

Белстат не дает информацию о том, сколько в среднем живут белорусы, но в сборнике по демографии можно посмотреть ожидаемую продолжительность жизни. В этом году в основном на пенсию выходят мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го. Так вот ожидаемая продолжительность жизни для первых, судя по данным статкомитета, — 66,2 года, а для вторых — 75,4 года. Но для тех, кто будет выходить на пенсию позже, этот показатель снижается. По факту же, как сообщал в 2020 году Минздрав, продолжительность жизни у женщин тогда составляла 78 лет, а у мужчин — 64 года.

При этом ожидаемая продолжительность здоровой жизни для мужчин всего 61,4 года, а для женщин — 69,3. Получается, что среднестатистический мужчина намного меньше может наслаждаться заслуженным отдыхом, а на пенсию выходит с большим набором проблем со здоровьем, чем в средняя женщина.

— Еще в 2016 году BEROC делал расчеты, которые показали, что даже выравнивания пенсионного возраста для обоих полов будет недостаточно. Наши симуляции тогда показывали, что надо было бы поднять его до 65 лет для обоих полов, чтобы это помогло в перспективе 10−20 лет держать дефицит ФСЗН под контролем, то есть чтобы он был ниже 1% ВВП, — говорит собеседница.

Но в нынешних демографических условиях повышение этой планки до 65 лет маловероятно, подчеркивает Катерина Борнукова, в первую очередь в связи с продолжительностью жизни мужчин.

— Сейчас есть новые демографические вызовы, в том числе падение рождаемости, судя по тому, что скрываются данные по количеству рожденных детей. Хотя мы помним, что она драматически упала в период с 2016 по 2019 годы, когда данные еще были открыты. Плюс, скорее всего, происходит существенная эмиграция, причем уезжают в основном люди трудоспособного возраста. То есть демографическая ситуация ухудшается быстрее, чем предполагали прогнозы, — продолжает она.

С учетом этих новых демографических данных теоретически даже повышение пенсионного возраста обоим полам до 65 лет не избавило бы от назревших проблем с обеспечением пенсий.

Какие есть варианты кроме повышения пенсионного возраста?

Хороших вариантов, которые бы решили проблему наполняемости ФСЗН прямо сейчас, не существует, считает Катерина Борнукова.

— Учитывая, что повышение до 65 лет недоступно, лучше было бы вводить накопительную систему. Но это сложная задача, потому что она создает дополнительные проблемы для системы сегодня, чтобы решить их в отдаленном будущем. Если сегодня весь размер взносов идет в ФСЗН, то при накопительной системе их часть надо будет отдать в накопительный пенсионный фонд, а выплачивать из него начнут через 20−30 лет. Но в перспективе это решение необходимо: на примере наших соседей мы видим, что оно дает свои результаты.

В Беларуси есть элемент добровольной накопительной системы. Но она не показала себя успешно, с одной стороны, потому что это дополнительные расходы для работников, с другой стороны, влияет экономическая, политическая и даже военная нестабильность, отмечает экономист.

— В этой ситуации тяжело представить, что кто-то добровольно захочет отдать часть своей зарплаты [для накопления на будущую пенсию]. Плюс у нас нет культуры подобных накоплений, зато есть негативные факторы и большая неопределенность, — продолжает академический директор BEROC.

Кроме добровольного накопления пенсии у властей есть возможность заинтересовывать людей пенсионного возраста не спешить выходить на пенсию, а продолжать работать с перспективой получать потом более высокий доход. А также бороться с зарплатами в конвертах.

Пойдут ли власти на новое повышение пенсионного возраста?

Первый этап пенсионной реформы завершился, а трудности, судя по всему, полностью не исчезли. В этой ситуации возникает вопрос, решатся ли белорусские власти на реализацию предложений по выравниванию этой планки для мужчин и женщин, а также на другие меры по снижению давления на пенсионную систему в ближайшие перспективе.

— С одной стороны, есть объективное давление на бюджет: доходы будут падать, а расходы — расти. Тут возникает соблазн продолжить повышение пенсионного возраста прямо сейчас. С другой стороны, такое решение всегда непопулярное именно потому, что воспринимается как несправедливое. Люди думают, что всю жизнь платили взносы, зная, что у них будут одни условия игры, а когда те резко меняются, то чувствуют себя обманутыми.

Ситуация складывается неоднозначная. Находясь в непростой ситуации при финансовых сложностях власти могут решиться на эту меру, как сделали это во время рецессии в 2015—2016 годах, не находя ей альтернатив, а могут попытаться избежать принятия непопулярных решений.

— Выбор получается между низкими пенсиями для текущих пенсионеров, если пенсионный возраст не будет повышен, и их сохранением на нормальном уровне, обидев людей предпенсионного возраста его поднятием. Поэтому вполне допускаю, что развитие событий может пойти по любому из этих путей, — считает Катерина Борнукова.

Изъян пенсионной системы, от которого страдают белорусы

Вполне можно понять чувства тех, кто вот-вот должен был выйти на пенсию, но ее перспектива отодвинулась из-за реформы. Но такое решение — всего лишь одно из последствий сохранения распределительной системы в ее чистом виде. Однако назрела проблема не сегодня, и даже не в 2017 году. О ней было известно как минимум в последние 20 лет, говорит Катерина Борнукова. Значит, предпринимать какие-то действия следовало уже тогда — как на государственном уровне, так и самим гражданам.

— Распределительная пенсионная система жутко несправедливая, потому что она «отбирает» деньги у тех, кто работает сейчас, без всяких гарантий о выплатах в будущем. Но то, что она несправедливая, мы знали давно. Наши демографические реалии, может быть не настолько пессимистичные, как сейчас, тоже были понятны давно. В конце-концов все, кто сегодня участвует на рынке труда или уже на пенсии, родились больше чем 20 лет назад, поэтому нам тоже надо себе задать вопрос, почему нас раньше это не беспокоило. А теперь мы вдруг проснулись и обнаружили, что происходит, — рассуждает эксперт и переходит к потерянной перспективе решения проблемы. — Единственный способ, которым можно было бы хоть как-то эту несправедливость исправить, чтобы не пришлось драматически повышать пенсионный возраст, это направить на финансирование ФСЗН выручку от приватизации госпредприятий (на то время, пока реализуются другие меры по решению проблем с пенсиями. — Прим. ред.).

Однако и эта перспектива в сложившихся экономических и политических условиях практически стала практически нереализуемой. Приватизация даже самых ранее успешных и привлекательных госпредприятий сейчас вряд ли заинтересует инвесторов.

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