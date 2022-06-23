«Думал, палкой ударили, а оказалось, ворона» 3 23.06.2022, 10:51

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Почему птицы в Гродно нападают на людей.

В последние несколько недель из Гродно время от времени прилетают странные новости, больше напоминающие хичкоковский триллер «Птицы», нежели реальность. В мае и июне локальные медиа не единожды рассказывали о том, что вороны нападают на людей. Как оказалось, с подобным жители города сталкиваются на рубеже весны и лета не впервые. Журналисты onliner.by съездили на запад Беларуси, пообщались с местными жителями и попытались разобраться, в чем причина такой птичьей агрессии и есть ли выход из ситуации.

«Мы уже устали с ними бороться»

Гродно, буднее утро. Мы упираемся практически в самый конец бульвара Ленинского Комсомола, который здесь по привычке называют просто БЛК. Справа медицинский колледж, слева большая университетская клиника и шумная стоянка. Возле маршруток переговариваются о чем-то водители, кто-то на остановке ждет городской автобус. Рядом спокойно и вальяжно прогуливается несколько ворон.

Через пару секунду одна из них взлетает и приземляется на припаркованную рядом легковушку.

Внимание на птиц обращает разве что маленькая девочка, заметившая, как ворону выцеливает своим объективом фотограф. Правда, отношения между птицами и людьми здесь не всегда спокойные. На прошлой неделе на бульваре ворона атаковала женщину со спины, оставив после налета царапины и ссадины. Некоторых птицы нервируют не только этим.

— Ворон здесь очень много. Если не закрываю мусор, они все достают и разносят по улице, — рассказывает продавщица продуктового киоска. — Только недавно убрала территорию, как опять все поразносили. И на людей нападают. А если кто-то купит мороженое, то до шлагбаума [клиники] человек с ним может не дойти, из рук вырывают. Я работаю здесь семь лет, и все это время с воронами борюсь. Как только пошел мусорный пакет выбрасывать, тут же прилетают. Все приходится накрывать. Мы уже устали с ними бороться…

Что любопытно, в соседнем магазине особой проблемы в птицах не видят и признаются, что местная ворона даже как-то принесла в магазин камешек. При этом о налетах на прохожих здесь тоже наслышаны и отправляют нас обратно — к магазину «Форты». Где-то тут, по словам сотрудницы ларька, птицы напали на человека. На маленьком рыночке недалеко от магазина идет бойкая торговля. Предприимчивые бабушки тут, как и везде, продают все подряд — от картошки до цветов. Подумалось: уж кто-кто, а они про странные взаимоотношения людей и птиц, которых здесь достаточно, знать точно должны. Спросил про хулиганящих ворон, а в итоге сам нарвался на вопрос.

— Слушайте, а у вас дети есть? — со старта выпаливает бабуля, продающая картошку.

— Есть.

— Вот и у них есть — они таким образом, нападая, просто защищают своих птенцов.

Тут, услышав наш короткий спич, к разговору присоединяется мужчина. В этом году о случаях нападения в районе «Фортов» он не слышал, но еще в прошлом недалеко от этого места птица в кровь поранила голову гродненца. Агрессию со стороны пернатых подтвердила и дворник, которую мы встретили здесь же, во дворах. Разговор вышел необычный.

— Их здесь много, люди на них жалуются. Есть тут одна ворона — активная и вредная. Ведет себя агрессивно, — рассказывает женщина. — Летит сзади над тобой, и черт его знает, что у нее на уме…

Мы с фотографом с любопытством ждали подробностей, но тут появилась прохожая, которую наша собеседница назвала Генриховной и предложила рассказать про местных ворон. Сказано это было с таким уважением, что нам подумалось, будто перед нами материализовалась начальница из ЖЭСа. Увы, но безобидная просьба почему-то оказалась для нее непосильной, и женщина заявила, что разговаривать с журналистами ей не положено. Даже про ворон.

«Теперь хожу и оглядываюсь, чтобы ворон рядом не было»

Сообщения о том, что вороны в Гродно нападают на людей, приходят не только с БЛК. Такие точки есть чуть ли не по всему городу: это и микрорайон Девятовка, и Фолюш, и городской парк… Объектами атак становятся как взрослые, так и дети. Портал newgrodno.by писал, что в конце мая на улице Тавлая ворона села на 11-летнюю школьницу — от неожиданности девочка упала, после чего ворона стала ее клевать, оставив болезненные ссадины. Жительница микрорайона Лапенки Анастасия, проживающая в частном секторе, и вовсе рассказала нам, что от вороны пострадал ее кот, а еще чуть раньше птице чем-то не угодил йорк ее подруги. От клюва вороны пострадал мужчина и в районе пересечения улиц Доватора и Пушкина. Это достаточно зеленый райончик, и неудивительно, что птиц здесь немало.

— О нападениях ничего не слышал, но вороны здесь живут, и одну у нас даже подкармливают, — сообщил нам парень, ожидая такси.

Вскоре, покинув двор на улице Доватора, мы наткнулись на пожилого мужчину. Оказалось, что он сам недавно пострадал от клюва.

— Не так давно это случилось. Живу неподалеку, — без спешки рассказывает собеседник. — В тот день я шел в магазин, налетела ворона и ударила меня прямо в голову. А вас как?

— Пока еще никак.

— Это результат того, что у них малые есть — воронятки, и они в это время становятся агрессивными. Когда на меня напала ворона, я растерялся. Подумал, что кто-то сзади палкой ударил по голове. Но получилось удачно: я был в фуражке, и от птицы осталась лишь царапина. Теперь хожу и оглядываюсь, чтобы ворон рядом не было.

«Не бывает такого, чтобы ворона атаковала просто так»

Местный орнитолог, редактор сайта «Птушкі штодня» Дмитрий Винчевский о проблеме и жалобах на диковатых ворон, естественно, знает. Поведению птиц у него есть четкое объяснение.

— Начну издалека. В мире происходят изменения, которые человек все больше и больше всем навязывает. Те виды, которые по разным причинам не могут к ним приспособиться, либо становятся редкими, либо исчезают, попадая в Красную книгу, — говорит Дмитрий. — А есть те, что адаптируются к жизни в городе, и таких со временем становится все больше. Не так давно к ним присоединилась серая ворона. Старые орнитологи рассказывали, что еще в 1980-х они гнездились в верховых болотах. Сейчас ворон там нет, так как они постепенно перебрались в поселения человека и живут преимущественно в городах. Хотя в соседнем польском Белостоке, расположенном в 70 километрах от нас, серых ворон всего несколько пар на весь город. Там много сорок, а у нас вороны практически вытеснили их из города.

— А в чем причина такой агрессии в отношении человека?

— Не бывает такого, чтобы ворона атаковала просто так. Нужно исходить из того, что ее поведение рационально с точки зрения животного. Причина всегда есть и будет, хоть мы ее можем не знать и не понимать. Она всегда актуализируется в конце мая — начале июня. Для чего нужно гнездо? Чтобы было безопасное место, где можно отложить яйца, удержать необходимую температуру и кормить вылупившихся птенцов в одном месте. В течение дней десяти они покрываются пухом, их уже не надо греть, в гнезде становится мало места, и они выпрыгивают оттуда. Поскольку летать птенцы не умеют, они сидят и ждут родителей на земле.

Задача любых родителей — защитить свое потомство. Поэтому, если вороны знают или чувствуют опасность, они начинают атаковать. Причем опытные не ждут, пока я подойду и возьму птенца в руки, а бьют заранее.

Так они предупреждают, даже если птенец находится в 15 метрах от тебя и ты о нем не знаешь. Все зависит от того, как опасность оценивает птица. Несмотря на это, многие люди думают: раз меня стукнула, нужно поднять птенца, отнести в кусты, и тогда птица бить перестанет, а получается с точностью до наоборот. Переносить птенца не надо: вороны специально выводят его на открытое место, чтобы можно было контролировать его. Вообще, подобная активность продолжается до времени разлета [потомства], и пик приходится на начало июня.

— Как человек должен вести себя в такой ситуации?

— Если вы сталкиваетесь с подобной реакцией птиц или живете в районе, где происходит подобное, советую использовать зонтик. Вышли из дома, открыли его, прошли через этот участок и закрыли. На зонт ворона не нападет, так как она его боится. Это самое простое. Ну, или стоит просто обходить такие места стороной.

Что делать, если случаи нападения повторяются? Убирать гнезда Дмитрий Винчевский считает нецелесообразным: птицы, если посчитают нужным, могут свить себе новые. Но ведь при этом нет никакой гарантии, что через год вороны вновь не будут болезненно бить клювом случайных прохожих.

В инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды нам сообщили, что проблема нападения птиц на людей в Гродно решаема. В 1998 году в Беларуси был принят закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если факт нападения вороны зафиксирован, службы МЧС и ЖКХ, руководствуясь данным нормативным актом, вправе перенести гнездо в другое место с минимальным ущербом для птиц. Чтобы избежать фактов агрессии ворон в период гнездования, инспекция заблаговременно рассылает письма в службы ЖКХ с информацией о том, где фиксировались случаи нападения птиц, для принятия превентивных мер в осенний и зимний периоды.

Что ж, посмотрим, что будет в Гродно через год. Прямо сейчас Дмитрий Винчевский проблемы в воронах не видит. Его больше беспокоят чайки, которые массово, колониями расселяются по городу.

— Чайки занимают плоские крыши. В Гатово есть колония, которая насчитывает почти 5 тыс. пар, и она растет. Оттуда птицы расселяются по Беларуси. В Гродно они начали гнездиться на заводах, филармонии, «Белтелекоме». Колониальные птицы и атакуют колониально. Напасть может не одна чайка, которая в несколько раз крупнее вороны, а сразу несколько. Мы пришли к тому, что многие виды приспосабливаются, а мы этому не рады. А началось все с того, что мы навязываем свои изменения. И все же я надеюсь, что чайки проблемой не станут.

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