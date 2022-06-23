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Могут ли белорусы делить отпуск более чем на две части?

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  • 23.06.2022, 11:01
  • 2,226
Могут ли белорусы делить отпуск более чем на две части?
иллюстрационное фото

Есть нюансы.

- Собираюсь в отпуск: на работе мне сказали, что его можно разделить только на 2 части. А мою подругу отпускают, когда ей удобно и нужно. Зачем мое начальство меня обманывает? Как на него повлиять? - задала вопрос aif.by минчанка.

Вовсе не обязательно вас обманывают. Как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, согласно ч. 1 ст. 174 Трудового кодекса трудовой отпуск по договоренности между работником и нанимателем действительно может быть разделен на две части. Но возможны и другие варианты, если они предусмотрены коллективным договором или соглашением (заключаются на республиканском, отраслевом или местном уровнях).

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