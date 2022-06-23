Олег Жданов: Лукашенко попал в цугцванг

Олег Жданов: Лукашенко попал в цугцванг4
- 23.06.2022, 14:28
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Диктатор в безвыходном положении.
Украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире канала УНIАН описывает положение белорусского правителя в целом как безвыходное:
— Антивоенные настроения, как в обществе, так и в ВС Беларуси все равно растут. В этом серьезность положения самого Лукашенко. У него классический цугцванг: каждый следующий ход — заведомо неправильный.
Путин может его устранить от власти, если он не отдаст приказ на вторжение. А если отдаст, это может вызвать социальный взрыв в самой Беларуси, причем в этом случае, несмотря на то, что в 2020 году армия выступила на стороне силовиков и помогала терроризировать общество, она может повести себя по-другому.
Она больше состоит из военнослужащих срочной службы, то есть выходцев из общества. В таком случае они могут объединиться с протестующими, чтобы не принимать участия в этой войне.
Если же белорусская армия все-таки пересечет государственную границу Украины, первый бой будет не в походных колоннах, как это было 24 февраля, в глубине нашей территории, а прямо на границе.
И этот первый бой, боевое столкновение с ВСУ может тоже очень сильно отрезвить и изменить настроение белорусских военных.