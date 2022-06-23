В Минской области почти бесплатно сдают в аренду дом в деревне 23.06.2022, 16:21

Кому и на каких условиях.

В базе Realt появилось объявление: бесплатно (за 1 рубль в месяц) для проживания дом в деревне Вынищи Слуцкого района. «Продавать родовой дом я не готов, хотя и жить там в ближайшие лет 15 не собираюсь», — объясняет хозяин дома Андрей. Журналисты поговорили с ним и узнали, почему он не хочет брать деньги за аренду и каких жильцов ждет.

Деревня Вынищи находится в 100 километрах от Минска. Здесь жили бабушки и дедушки Андрея, отсюда родом его родители, и сам он в детстве проводил здесь каникулы.

— Сейчас в деревне многие используют дома своих бабушек как дачи, — рассказывает Андрей. — Заниматься домом у меня нет времени и сил. Поэтому и разместил такое предложение: ищу людей любого возраста, кто нуждается в доме в деревне для жизни и отдыха, но не имеет денег на покупку. В деньгах я сильно не нуждаюсь, а родину продавать не хочу.

Мужчина честно признается, что сдает дом взамен на то, что арендатор будет ухаживать за домом и участком, займется ремонтом. Оплачивать ремонт будет сам хозяин.

— Я понимаю, что это вложения в мою недвижимость, поэтому готов солидарно участвовать материально, могу помочь со стройматериалами. Например, есть печник, который уже готов взяться за работу. Нужно разобраться с кровлей, печью, восстановить электричество, колодец, навести порядок, косить участок. В общем, привести дом в порядок, — рассказывает Андрей.

— Многие могут подумать: вот хитрый человек! Хочет, чтобы мы приехали и навели ему порядок за год, а потом скажет «ребят, буду сам жить». Нет, в ближайшие лет 15 я не собираюсь заезжать. Когда стану старым и потянет к корням, то захочу вернуться на родину, — улыбается Андрей. — Да и у меня сейчас есть дача в 30 км от Минска.

Каких-то особых пожеланий к арендатору у Андрея нет. Только чтобы ухаживали за домом и участком.

— Конечно, это не вариант для тех, кто хочет пьющих родственников отселить в деревню. Если я увижу, что приехали люди бомжеватого вида «нам бы тут перекантоваться зиму», конечно я им откажу. Но пока такие не появлялись — наверное не пользуются такими ресурсами, где могли бы увидеть объявление. А если людям интересно жить, отдыхать летом и в выходные, плюс пользоваться землей для огородничества, то с удовольствием. Проблем с оформлением не будет, заключим долгосрочный договор аренды за минимальную сумму.

Пока желающих снять дом было немного, но объявление Андрей разместил не так давно.

— Интересно, что обращались люди из Новополоцка, это больше 300 километров до деревни. Я удивился, зачем им. Сказали, что хотят уехать в сельскую местность.

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