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Рубрика «Абырвалг»

  • Олеся Яхно
  • 23.06.2022, 23:05
  • 3,918
Рубрика «Абырвалг»
Олеся Яхно

Неадекваты Путин и Лукашенко должны обсуждать только один план.

Рубрика "Абырвалг". Усатый приехал к бункерному в Подмосковье. В Завидово.

На закрытую встречу.

Будут, вероятно, обсуждать присоединится или не присоединится Эритрея к перспективной, но с признаками деменции союзного государства РФ и Беларуси.

А если серьезно, то два неадеквата Путин и Лукашенко, которые упивались властью и деньгами и похоронили перспективы собственных граждан, должны обсуждать только один план. Как им самоустраниться, чтобы дальше не загонять страну и граждан в позор и нищету.

Из какого-нибудь танкового биатлона – сразу на планету Плюк, поскольку они хотят всю Землю превратить в Плюк.

Олеся Яхно, 24tv.ua

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