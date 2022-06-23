Рубрика «Абырвалг»
- Олеся Яхно
- 23.06.2022, 23:05
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Неадекваты Путин и Лукашенко должны обсуждать только один план.
Рубрика "Абырвалг". Усатый приехал к бункерному в Подмосковье. В Завидово.
На закрытую встречу.
Будут, вероятно, обсуждать присоединится или не присоединится Эритрея к перспективной, но с признаками деменции союзного государства РФ и Беларуси.
А если серьезно, то два неадеквата Путин и Лукашенко, которые упивались властью и деньгами и похоронили перспективы собственных граждан, должны обсуждать только один план. Как им самоустраниться, чтобы дальше не загонять страну и граждан в позор и нищету.
Из какого-нибудь танкового биатлона – сразу на планету Плюк, поскольку они хотят всю Землю превратить в Плюк.
Олеся Яхно, 24tv.ua