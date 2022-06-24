В России разбился военный самолет Ил-76: много раненых и погибших 9 24.06.2022, 7:45

10,984

фото: BAZA

Борт рухнул в поле и загорелся.

В Рязани упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 10 человек, 5 из них получили травмы.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на российские СМИ и источники в экстренных службах.

Борт рухнул в поле и загорелся, разрушений, по словам спасателей, нет.

По предварительной информации, пять человек получили травмы, двое погибли. Три человека госпитализированы в больницу. Всего на борту было 10 человек.

Telegram Baza уточняет, что число погибших в результате крушения ИЛ-76 возросло до трех человек. Еще шестеро ранены.

Ведется спасательная операция.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».