В России разбился военный самолет Ил-76: много раненых и погибших

В России разбился военный самолет Ил-76: много раненых и погибших9
- 24.06.2022, 7:45
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Борт рухнул в поле и загорелся.
В Рязани упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 10 человек, 5 из них получили травмы.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на российские СМИ и источники в экстренных службах.
Борт рухнул в поле и загорелся, разрушений, по словам спасателей, нет.
По предварительной информации, пять человек получили травмы, двое погибли. Три человека госпитализированы в больницу. Всего на борту было 10 человек.
Telegram Baza уточняет, что число погибших в результате крушения ИЛ-76 возросло до трех человек. Еще шестеро ранены.
Ведется спасательная операция.