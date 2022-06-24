«Святая земля для хорошего хозяина» 2 24.06.2022, 10:25

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Известный врач продает свой уникальный дом среди 150 яблонь под Минском.

Александр Васильевич Гладченко среди спортсменов личность известная. Он — врач-реабилитолог мирового уровня, может часами рассказывать про свои методики, делиться успехами пациентов, которые из невозможного делают возможное, вопреки диагнозам других врачей. Несмотря на тесную связь со спортом, где все построено по строгим правилам, мужчина больше всего ценит в жизни творчество и неповторимость, поэтому и место для своего загородного дома он выбрал уникальное — Дукора. Там, на богатейших землях Минской области, находится знаменитый современный перевернутый дом, но усадьба нашего героя не менее оригинальная. Среди более сотни яблонь вдали от человеческих глаз он построил дом, где много мебели ручной работы, столетних вышивок и, как говорит он, нереализованного потенциала. Александр Васильевич продает усадьбу в надежде, что найдет для нее более ответственного хозяина. Realt побывал в гостях и узнал всю историю строительства.

«На этом месте раньше был панский цветник»

Дом Александра Васильевича находится в агрогородке Дукора, практически напротив водохранилища и пляжа. Отхватить такой участок — большая удача, ведь соседние дома стоят так плотно, что коту не пробежать. Роскошным его можно назвать и по количеству цветущих старинных яблонь. Их на 50 сотках насчитывается около 150 штук. Чтобы ухаживать за таким хозяйством и собирать плоды нужны ресурсы, а их, признается мужчина, с каждым годом становится все меньше.

Александр Васильевич рассказывает, что к столь весомой покупке пришел, когда стукнуло 50 лет. И то, в первую очередь, он искал место, где с друзьями можно отдохнуть, пожарить мясо.

— Тогда пришло осознание, что пора приземлиться, ведь уже обеспеченный, друзей много, можно и шашлыки поесть. Все едят, а я что, хуже всех? — утрирует мужчина.

Александр Васильевич называет себя деревенским парнем, хотя по духу ему ближе восточная культура. Дело в том, что мужчина родился в Китае и прожил там с семьей три года. Отец Александра Васильевича был летчиком, служил там. В день рождения сына он летел в Москву, на борту был чиновник.

— Тогда папины друзья отбили радиограмму: «Вася, у тебя родился сын». А что такое радиограмма на правительственном борту? Тюрьма. Приземлились, приготовили уже ему наручники, докладывают первым лицам, что произошло. Когда узнали, что сын родился в День Воздушного Флота СССР, отпустили, — рассказывает мужчина. После Китая Александр Васильевич 6 лет провел в деревне у бабушки в Воронежской области. — Там я научился всему, что умею в жизни, получил базовые навыки и знания. Скучал по тому времени и искал для себя большой участок. Никакие бани и дачи меня не интересовали, лишь земля. Объявление я нашел в газете «Из рук в руки» в 2000-м году. Зацепило тогда меня все то, что до сих пор умиротворяет и восхищает — 50 соток и 150 яблонь. Приехал зимой, увидел эти деревья в снегу, упал на колени и понял, что мое.

Участок Александр Васильевич купил у бывшего директора школы. Он ему рассказал, что на этом месте раньше был панский цветник. Рядом находился пруд, который уже в наше время спустили. Его дно было покрыто дубовыми досками, которые в итоге отправили на дрова. Мужчина шутит, что новость о такой судьбе мореного дуба чуть не довела его до инфаркта.

За столь ценную землю он заплатил 800 долларов. Пять лет ни о каком строительстве Александр Васильевич даже не думал, ведь и так было хорошо: на участке всегда собирались огромные компании. Так мужчина отметил свое 50-летие и две свадьбы, разместив за столом 150 человек.

— Все это время там стоял один мангал, а стволы нескольких деревьев обматывали пленкой, чтобы защититься от ветра и дождя.

Предыдущего владельца яблони одаривали мощным урожаем — около 20 тонн. Александр Васильевич же все плоды собирать не успевает, поэтому частенько наслаждается подмерзшими яблоками, которые даже в октябре имеют медовый вкус.

«Все сделано топором — брутально и со вкусом»

Через пять лет после покупки мужчина все-таки решил, что пора появится и деревянному дому. Но после возведения коробки дело опять застопорилось.

— К строительству я относился легко: только собрался за работу, тут друзья приехали — опять шашлыки, — смеется он. — К 60-ти годам, на пенсии, появилось больше свободного времени, тогда и пошло строительство — появился второй этаж и баня.

Внутренним оформлением Александр Васильевич также занимался самостоятельно. Мужчина хотел максимально воплотить интерьер хаты: печь в окружении деревянной мебели. Из яблонь он сделал скамейки и стол в прихожей, смастерил и кухонный гарнитур. Все сделано топором — брутально и со вкусом.

— А вот холодильник, к сожалению, современный, — смеется Александр Васильевич. — Было бы время может даже бы и занялся изготовлением мебели на заказ.

На первом этаже расположились 4 комнаты: прихожая, санузел, который ждет лишь сантехнику, кухня и спальня — самое большое помещение на первом уровне.

Здешние стены украшают столетние вышивки, раритетная бытовая посуда, инструменты и коллекция самоваров. Александр Васильевич их приобретал у деревенских жителей в разных уголках страны. Вышитые картины мужчина хранит в рамках, которые также делал своими руками из местной древесины. За все время хозяину участка пришлось спилить две яблони, которые пострадали от «безответственности в уходе». Они же и послужили материалом для изготовления мебели.

На втором этаже нет никаких межкомнатных перегородок, а потолок отделан половой доской толщиной 3 см. Здесь есть несколько спальных мест и гипнотизирующий вид из окна.

Можно часами рассматривать цветущие ветки яблонь — эдакая белорусская картина Ван Гога. Но и это не предел. Тут же находится выход на открытую террасу. Вот, где утро по-настоящему доброе.

Напротив дома Александр Васильевич построил баню.

— Она получилась шедевральной. Здесь печь установлена за 4 тысячи евро, а для искренних разговоров есть стол из двухсотлетнего корня и стульях из липы.

Мужчина построил над баней жилой этаж, где могут останавливаться гости. Александр Васильевич решил не ограничивать их отдых, поэтому и им возвел террасу.

— В 70 лет я остался на этом участке один. Друзья поумирали, кто-то уехал, поэтому такие компании здесь уже давно не собирались. А дети мою любовь к этому месту не разделяют. Они — городские жители. Эта святая земля, которая нуждается в хорошем хозяине. Скорее всего владельцу многое придется переделывать, ведь строилось все руками физрука. Главное условие — сохранить этно и эко участок.

Итоговая стоимость зависит от потенциального покупателя, но Александр Васильевич уже сбросил ценник в два раза и готов отдать свою усадьбу за 75 тысяч долларов.

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