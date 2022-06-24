Украинские бойцы ликвидировали уже более 34,5 тысяч оккупантов 2 24.06.2022, 10:52

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Новый отчет Генштаба ВСУ о потерях врага.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 100 оккупантов. Всего за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 24 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 34530 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1507 (+3),

боевых бронированных машин - 3637 (+5),

артиллерийских систем - 759 (+3),

РСЗО - 241 (+1),

средства ПВО - 99 (+0),

самолетов - 216 (+0),

вертолетов - 183 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),

крылатые ракеты - 137 (+0),

корабли / катера - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5),

специальная техника - 60 (+0).

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