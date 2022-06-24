Украинские бойцы ликвидировали уже более 34,5 тысяч оккупантов

Украинские бойцы ликвидировали уже более 34,5 тысяч оккупантов2
- 24.06.2022, 10:52
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Новый отчет Генштаба ВСУ о потерях врага.
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 100 оккупантов. Всего за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 24 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 34530 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1507 (+3),
боевых бронированных машин - 3637 (+5),
артиллерийских систем - 759 (+3),
РСЗО - 241 (+1),
средства ПВО - 99 (+0),
самолетов - 216 (+0),
вертолетов - 183 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),
крылатые ракеты - 137 (+0),
корабли / катера - 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5),
специальная техника - 60 (+0).