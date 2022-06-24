Как изменились цены на овощи и фрукты в белорусских регионах 1 24.06.2022, 13:10

Больше всего подорожал… картофель.

Издание Intex-press сравнило стоимость овощей, фруктов и ягод на рынке «Универсальный» в Барановичах в июне 2021 года и в июне 2022-го.

Практически на все товары, которые мы мониторим, цены выросли. На некоторые – значительно.

Больше всего за год выросла цена на… картофель: 24 июня 2021-го килограмм «второго хлеба» можно было купить за 1 рубль, 23 июня текущего года за кило просили минимум 3 рубля.

На втором месте оказались персики – они за это время «потяжелели» в 2,6 раза: год назад цена на этот фрукт стартовала с 7 рублей, сейчас килограмм стоит 18 рублей!

За персиками по росту цены следуют лимоны (вместо прошлогодних 3,5 рубля – 8). А за лимонами идет наша белорусская морковь, килограмм которой в июне 2021 года можно было купить за 2 рубля, а сейчас – за 4,5.

Салат из огурцов и помидоров подорожал в 1,5 раза

Летом многие переходят на салаты из свежих огурцов и помидоров. За год эти овощи на городском рынке также выросли в цене – в 1,5 раза.

В прошлом году килограмм огурцов можно было купить за 1,6 рубля, а помидоров – за 3,6 рубля. В четверг, 23 июня, за них просили 2,5 и от 5,5 рубля соответственно.

Что выросло на «копейки» и подешевело

Практически не изменилась стоимость (если сравнивать с остальными товарами) капусты. За год рост составил 20 копеек на кило.

На 1 рубль подорожали арбузы.

Есть в нашем списке и продукт, который подешевел. Это дыня. За год она «скинула» 50 копеек.

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