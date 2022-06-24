«Дед делов натворил и по тапкам»4
- 24.06.2022, 15:45
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Интересная авария произошла в Могилеве.
Авария произошла сегодня в первой половине дня на перекрестке Криулина-Турова в Могилеве.
На видео, опубликованном в сообществе «ДТП и ЧП Могилев», видно, как такси тормозит перед переходом, чтобы пропустить пожилого пешехода, вышедшего на дорогу, когда ему горел красный свет.
Из-за этого додж, следовавший за такси, банально не успел затормозить.
Судя по видео, дедушка осознал свою вину и попытался скрыться с «места преступления». Водитель доджа попытался его догнать, однако безуспешно. «Дед делов натворил и по тапкам», иронизируют в интернете.
Окончательное решение по поводу правых и виноватых в данной ситуации вынесет ГАИ.