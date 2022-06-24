В Минске показали первую квартиру самого дорогого жилого квартала 9 24.06.2022, 17:24

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На данном этапе стоимость квартир в нем — от $3560 за «квадрат».

В центре Минска в ближайшие несколько месяцев сдадут в эксплуатацию первый дом уникального премиального квартала Depo около площади Победы. Office Life посмотрел, как выглядит одна из готовых квартир комплекса.

Всего в Depo будет 21 дом с 557 квартирами премиум-класса площадью от 55 до 227 м². Квартал начали строить в 2020-м — и собираются в этом году (а точнее, уже в ближайшие несколько месяцев) сдать первый дом. Здание полностью монолитное: внешние стены не заполнялись кирпичом, а полностью отливались из бетона. На данном этапе стоимость квартир в нем — от $3560 за «квадрат».В доме — 21 квартира разной площади: от «небольших» 89-метровых апартаментов с двумя спальнями до 222-метровых пентхаусов. Квартиры продаются с отделкой White box.

Смотрим, как выглядит первая готовая к финишной отделке квартира площадью около 125 м² и стоимостью $445 тыс. с гостиной, объединенной с кухней, мастер-спальнями (с гардеробной и собственными ванными), хозяйственными помещениями.

Что такое отделка White box?

Квартира с отделкой White box действительно напоминает белую коробку: все готово для финишной отделки. Будущие жители Depo получают:

пол с бетонной стяжкой, подготовленный под любое финишное покрытие;

установленные оконные блоки Schuco с выровненными откосами. Высота окон в первом доме Depo — 2,7 м. В квартирах есть и радиусные, и витражные окна;

выровненные, оштукатуренные и загрунтованные стены;

подготовленные потолки. В квартирах на первых пяти этажах нового дома их высота сосавляет 3,05 м, в двух пентхаусах — 3,35 м;

готовую систему отопления с внутрипольными конвекторами;

разведенную от электрощитка проводку по всем комнатам, выделенная мощность на квартиру — повышенная;

разведенные по квартире водопровод и канализацию, систему вентиляции с индивидуальными каналами для каждой квартиры, фреонопровод и выводы под кондиционеры и т. д.

Основная идея такой отделки в том, что застройщик взял на себя все черновые работы, разводку инженерных коммуникаций и предчистовую отделку под любое декоративное покрытие. Новым жителям остается лишь выбрать цветовое решение интерьера, настелить полы и поклеить обои или покрасить стены, наполнить комнаты мебелью, техникой и предметами интерьера. Еще один плюс в том, что все жители дома не нарушают покой друг друга шумом во время чернового ремонта.

— Сегодня такой вариант отделки предлагаем только мы, — говорят в «А-100 Девелопмент». — Принцип White box — это золотая середина между быстрым и индивидуальным ремонтом. Из «белой коробки» интерьер любой сложности можно реализовать в относительно малые сроки: этап черновой отделки полностью закончен, а это значит, что декорирование стен, напольные покрытия и заказ мебели можно выполнять параллельно. Опыт наших клиентов показывает, что White box позволяет сократить ремонт до 2–3 месяцев.

Напомним, квартал Depo строят в исторической части столицы — у площади Победы. Весь комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится единый подземный паркинг, территория квартала будет свободной от машин. Вместе с жилыми домами в квартале Depo появятся магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб, образовательный центр и частный детский сад, а также новая пешеходная улица с искусственным прудом.

Проектировал квартал Depo известный московский архитектор Сергей Скуратов.

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