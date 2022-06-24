В Минске в «доме Чижа» выставили на продажу около 20 квартир 4 24.06.2022, 21:25

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Сколько они стоят?

В знаменитом «доме Чижа», который находится на улице Сторожевской в Минске, выставили на продажу около 20 квартир разной площади — от однокомнатных до пятикомнатных, есть даже трехэтажный пентхаус. Почти всю недвижимость продают с припиской «для VIP», даже несмотря на то, что некоторые квартиры без отделки, пишет zerkalo.io.

Четырехкомнатная с четырьмя санузлами и хамамом

За 1 950 000 долларов или 4 936 425 рублей продается 4-комнатная квартира с видом на набережную Свислочи.

Недвижимость находится на 15 этаже, высота потолков здесь три метра. Общая площадь квартиры чуть больше 260 м2, под жилыми комнатами почти 128 «квадратов», кухня занимает 26 м2. Есть четыре санузла, в одном из которых — хамам со звездным небом. ДВ квартире есть две застекленные лоджии. Установлена система «Умный дом», имеется трехуровневый подземный паркинг, в подъезде — консьерж, круглосуточное видеонаблюдение.

В жилье сделан «дизайнерский» ремонт. Двери и окна деревянные, на полу паркет, подоконники и стены санузлов мраморные, декоративные панно из оникса. Мебель итальянская.

Пентхаус для VIP персон

Можно купить эксклюзивный трехэтажный пентхаус для VIP персон. Правда, цена недвижимость не указана — надо договариваться. Апартаменты находятся на 18 этаже, они занимают почти 420 «квадратов», здесь шесть комнат. За жильем закреплены два машино-места в подземном паркинге.

В квартире дизайнерский ремонт, есть мозаика из итальянского мрамора, модульный паркет из массива дерева, брендовые хрустальные люстры, персидские ковры, декоративный камин. Квартира оснащена бытовой техникой и мебелью.

На верхнем жилом этаже находятся холл, гостиная, столовая зона, чайно-кофейная зона, рабочая кухня, входной гардероб, гостевой санузел, гостевая спальня с собственным санузлом и душевой.

На нижнем этаже — приватная зона: основная спальня с собственным санузлом, ванной и душевой, отдельный гардероб, две гостевые спальни, кабинет, турецкий хамам, хозяйственные комнаты с бытовой техникой.

Однокомнатные апартаменты категории luxary

За 207 948 долларов или 526 420 рублей выставили на продажу однокомнатную квартиру, которая находится на третьем этаже, ее общая площадь 52 м2, жилая комната занимает 30 «квадратов».

Отмечено, что жилье тоже для VIP, здесь дизайнерский ремонт и мебель. Есть совмещенный санузел и застекленная лоджия. Есть большая ТВ-панель в спальне и в гостиной, индивидуальный сейф, система кондиционирования.

Еще одна четырехкомнатная квартира на восьмом этаже продается за 400 000 долларов или 1 012 600 рублей. Общая площадь — почти 143 м2, жилая — чуть больше 98 «квадратов», кухня — 30 м2. Есть два санузла, две застекленные лоджии.

Как бонус продавец отметил, что дом «порадует статусными и интеллигентными соседями, начиная от известных спортсменов-призеров мировых чемпионатов и заканчивая нобелевским лауреатом Беларуси по литературе». Ранее сообщалось, что Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич владеет двумя квартирами в «доме Чижа».

Без отделки, но все равно для VIP

В доме продаются также квартиры, в которых так и не сделали ремонт, однако цены на них довольно высокие. Например, за 250 000 долларов или 632 875 рублей продают двушку площадью 80 м2. Из отделки только ламинированные полы, но все равно отмечено, что это жилье для VIP. Бонусом идет эксклюзивная терраса с беседкой.

Терраса с беседкой при двухкомнатной квартире

Еще без отделки есть четырехкомнатная квартира площадью 304 «квадрата». Недвижимость стоит 821 000 долларов или 2 078 362 рублей. Отмечено, что квартира находится одна на этаже, соседей рядом нет. Окна жилья «выходят на озеро». Видимо, имеется в виду река Свислочь. В квартире три санузла и три балкона.

С сауной за полтора миллиона долларов

Трехкомнатная квартира на пятом этаже продается за 1 500 000 долларов или 3 797 250 рублей. Хотят продать срочно. Общая площадь — 129 м², жилая — 107. Есть два санузла и две застекленные лоджии.

Квартира продается с мебелью, встроенными шкафами, бытовой техникой. Установлены джакузи, видео-домофон, металлическая дверь, сигнализация, стеклопакеты, есть гараж.

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