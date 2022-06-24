«На форуме в Санкт-Петербурге Путин был наколот медикаментами» 16 24.06.2022, 21:55

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Состояние здоровья правителя РФ неутешительное.

Преемником смертельно больного президента России Владимира Путина на его посту может стать его дочь. Глава Кремля может последовать примеру Петра I, с которым себя сравнивает, в частности, в вопросе "сбора земель". Об этом сообщил в интервью "Апострофу" известный украинский астролог Влад Росс.

По его словам, состояние здоровья президента РФ неутешительное, в том числе на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге он был наколот медикаментами, чтобы выдержать продолжительность речи.

"Мы видели настоящего Владимира Путина, а не двойника на форуме в Санкт-Петербурге, но совсем наколотого всеми медикаментами, без которых он не может обходиться. Путин был "в экстези", – отметил он.

В такой ситуации следует думать о преемнике и дочь Путина остается единственным человеком, которому может доверять, утверждает астролог.

"Смерть подкрадывается незаметно. Если человек, у которого четвертая стадия рака и уже начались такие ситуации, где его нужно откачивать, когда у него метастазы пошли, то, пожалуй, ему уже недолго осталось жить. Поэтому уже многие думают, в том числе и он, что надо дочь Владимира Путина поставить на царствование, как в свое время дочь Петра. Это единственный человек, которому он может доверять. Всех остальных преемников я не вижу", - говорит Влад Росс.

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