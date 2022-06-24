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«На форуме в Санкт-Петербурге Путин был наколот медикаментами»

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  • 24.06.2022, 21:55
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«На форуме в Санкт-Петербурге Путин был наколот медикаментами»

Состояние здоровья правителя РФ неутешительное.

Преемником смертельно больного президента России Владимира Путина на его посту может стать его дочь. Глава Кремля может последовать примеру Петра I, с которым себя сравнивает, в частности, в вопросе "сбора земель". Об этом сообщил в интервью "Апострофу" известный украинский астролог Влад Росс.

По его словам, состояние здоровья президента РФ неутешительное, в том числе на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге он был наколот медикаментами, чтобы выдержать продолжительность речи.

"Мы видели настоящего Владимира Путина, а не двойника на форуме в Санкт-Петербурге, но совсем наколотого всеми медикаментами, без которых он не может обходиться. Путин был "в экстези", – отметил он.

В такой ситуации следует думать о преемнике и дочь Путина остается единственным человеком, которому может доверять, утверждает астролог.

"Смерть подкрадывается незаметно. Если человек, у которого четвертая стадия рака и уже начались такие ситуации, где его нужно откачивать, когда у него метастазы пошли, то, пожалуй, ему уже недолго осталось жить. Поэтому уже многие думают, в том числе и он, что надо дочь Владимира Путина поставить на царствование, как в свое время дочь Петра. Это единственный человек, которому он может доверять. Всех остальных преемников я не вижу", - говорит Влад Росс.

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