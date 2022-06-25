ISW: Оккупанты столкнутся с проблемами при попытке окружить Лисичанск 2 25.06.2022, 9:52

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Украинские войска имеют позиционные преимущества и измотают врага.

Украинские войска сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российских оккупантов, которые столкнутся с проблемами, пытаясь окружить город.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские военные займут возвышенность в Лисичанске, что может позволить им некоторое время отбивать российские атаки, если россияне не смогут их окружить или изолировать", – пишет ISW.

Эксперты добавляют, что россиянам в Северодонецке необходимо будет создать переправы через реку с востока, что потребует дополнительного времени и усилий.

Чтобы полностью изолировать Лисичанск, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска.

"Российские войска, вероятно, столкнутся с проблемами при завершении большого окружения вокруг города из-за неудачной попытки переправиться через реку в Белогоровке к северо-западу от Лисичанска в начале мая. Украинские войска, вероятно, проведут сознательный отход из Лисичанска, если российские войска будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе", – считают эксперты ISW.

Аналитики прогнозируют, что российские войска, скорее всего, предпочтут завершение оперативного окружения Лисичанска со стороны Лимана в будущем, вместо наземного штурма Славянска.

"Российские войска продолжают обстреливать Сиверск, вероятно, пытаясь перерезать украинские логистические маршруты в Лисичанск", - говорится в сообщении.

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