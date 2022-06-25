«Богато живете»: бабушка из Херсонской области рассказала о дикости русских оккупантов 21 25.06.2022, 10:33

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Россияне творили зверства, завидуя уровню жизни украинцев.

Жительница Херсонской области рассказала о пережитом за время российской оккупации. Женщина отметила жестокость российских военных.

Соответствующее видео обнародовал бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильд в Twitter.

This old lady from the Kherson region 🇺🇦 has a story to tell about the 🇷🇺 occupation forces. pic.twitter.com/Uu3lpV508T — Carl Bildt (@carlbildt) June 24, 2022

Женщина рассказала, что россияне забирали у гражданских все, что хотели - выбивали двери в дома и даже сходили в туалет прямо на ковер в комнате.

"Он и говорит: бабушка, как вы живете очень богато в селах, у нас в городе так не живут, как вы", – поделилась она разговором с солдатом-бурятом.

Кроме того, захватчики показывали свою ненависть к украинцам из-за разного качества жизни. При этом в соседнем селе россияне выгоняли людей из домов и насиловали женщин.

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