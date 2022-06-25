Греция приостановила выдачу виз россиянам 5 25.06.2022, 12:28

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Консульства в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге прекращают работу.

Визовый центр Греции в России временно перестал принимать у россиян документы на визы.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает УНИАН.

Как отмечают российские туроператоры, в самом визовом центре ссылаются на технические причины, связанные с обновлением системы. При этом не уточняется, когда Греция планирует возобновить прием документов у граждан России.

Кроме того сообщается, что с 27 июня 2022 года консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают свою работу. При этом уточняется, что визовые центры продолжат оказывать консультационные услуги, а также выдавать паспорта туристам. Заявителям, у которых есть актуальная запись на даты после 27 июня, предлагают перенести ее на более поздний срок.

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