«Приезжайте с толщиномером — машина проверок не боится» 2 25.06.2022, 15:24

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Что свежего из Европы привезли на белорусский авторынок?

На отечественной «вторичке» жарко. На рынке только и разговоров, что о России и россиянах. Дескать, пока белорус будет думать, восточные гости растащат все свежие Renault, Peugeot, BMW и Opel до конца лета. Глазом моргнуть не успеешь! Так что поспешите — у вас мало времени, пишет av.by.

Журналисты поискали только что привезенные из ЕС авто, узнали об их состоянии и о том, готовы ли продавцы к торгу и расчету в российских рублях.

Изучали мы объявления, конечно, по заветным словам «только из Европы» или «три дня из…». Так наткнулись на дизельные Renault Talisman, BMW 2-Series Gran Tourer, Renault Kadjar, Volvo XC90 и Volkswagen Touran — на любой вкус, потребности и кошелек.

Renault Talisman: «Российские рубли не рассматриваю, белорусскими — можно»

Элегантный «француз» определенно популярен у белорусов — недаром владельцы этой модели даже организовали свой клуб. Судя по тому, что автомобили продолжают привозить, интерес к «Талисману» не угасает. К примеру, данный универсал с полуторалитровым дизелем и на «механике» на днях пригнали в Беларусь. Пробег — 187 тысяч километров, цена — $14 700.

— А вы по поводу Renault Megane звоните или Talisman? — с ходу уточняет продавец.

— По Talisman, — удивленно отвечаем мы. — Давно машина в Беларуси?

— Уже две недели, как пригнана в страну. Обслуживали «Талисман» в Европе строго по регламенту: ГРМ меняли на 149 тысячах километров, а сцепление — на 170 тысячах. Автомобиль не требует абсолютно никаких вложений, по технике нет проблем.

— Оплата желательна в долларах, — говорит мужчина. — Российские рубли вообще не рассматриваю, а белорусскими можно — почему нет? Курс будет чуть выше среднего от покупки, потому что большую сумму в валюте нынче нелегко взять в банках. Торг небольшой, а крайняя цена — 14 400 долларов.

BMW 2-Series Gran Tourer: «Цепь выхаживает до 500 тысяч км»

Про BMW 2-Series Gran Tourer мы тоже рассказывали отдельно, причем дважды: сперва общались с владельцем, а позже изучали компакт-вэн на подъемнике. А какая стоимость у «баварцев» сейчас? Например, экземпляр 2019 года выпуска с пробегом 153 тысячи километров оценивают в $23 400. Двигатель — двухлитровый дизельный, КПП — автоматическая.

— БМВ пригнали в Беларусь на прошлой неделе в технически идеальном состоянии. В Европе меняли масло и фильтры. Там особо нечего регулярно обновлять, — замечает продавец. — Это же мотор не с ременным приводом, а с цепью. В двигателях B47 уже нареканий по цепям нет. По 500 тысяч они выхаживают, поэтому на машине ездить и ни о чем не думать можно долго. Сколов практически нет — минимальные разве что. Царапин и вмятин не имеется. Лакокрасочное покрытие и кузов в состоянии новых, поэтому приезжайте с толщиномером — машина проверок не боится.

— Оплату в российских рублях тоже рассматриваю, если договоримся о приемлемом курсе. Раз в РФ большая проблема купить валюту, можем ориентироваться на 63—64 рубля за доллар, но лучше смотреть по ситуации. А вообще, мне не важно: доллар, евро... Да хоть белорусские рубли или юани! — смеется мужчина. — На небольшой торг тоже можете рассчитывать — он будет у капота.

Volkswagen Touran: «Весь кузов в родном цвете, но капот окрашен»

Четырехлетний VW Touran с 1,6-литровым дизелем и «механикой» — мечта крепкого хозяйственника из региона или примерного семьянина из столицы. Нижняя цена по рынку — $17 850. Это предложение нас и заинтересовало. Пробег — 209 тысяч километров.

— Машина в Беларуси пару недель. Она точно обслуживалась по регламенту, и, скорее всего, все отметки есть в электронной сервисной книжке, потому что бумажная — пустая. Это «Туран» с лизингового аукциона, а они не бывают необслуженными. По тормозным дискам и колодкам видно, что они новые. Насколько я знаю, ребята подъезжают к нашему дилеру Volkswagen, где бесплатно делают распечатку истории. У меня на это не было времени, — признается владелец.

— В «Туране» крашен капот (окрас вторичный). Я это узнал уже по факту, когда машина приехала. У всего кузова родное покрытие, а у капота — нет, возможно, из-за сколов — сложно сказать. Оптика и стекла — заводские.

— Лучше, конечно, рассчитаться в долларах, но от российских рублей тоже отказываться не буду. Разве что по хорошему курсу, чтобы я смог их конвертировать в валюту, — говорит мужчина.

Хотя компакт-вэн и так продается по низу рынка для своего года выпуска, продавец допускает торг. Реальному покупателю легко скинет $350.

Renault Kadjar: «На ближайших выходных его точно заберут»

Переднеприводный «Каджар» отдают за $18 750. Под капотом находится знакомый белорусам 1.5 dCi, трансмиссия — механическая.

— Машина только неделю в стране, пришла полностью обслуженной. На 157 тысячах километров менялся ГРМ, а буквально пять тысяч назад проводился масляный сервис. По салону и кузову автомобиль совсем как новый: руль не вытерт, педали тоже ровненькие, на удивление сиденья не перешивали — в общем, даже не скажешь, что такой пробег. Ощущение, будто на авто ездили только по трассе.

— А возможна оплата в российских рублях?

— Вообще, оплату проводить удобнее в долларах или евро, в крайнем случае поедем вместе в обменник, — предлагает продавец. — Мне кажется, что россиянину выгоднее купить доллары у валютчиков у себя на месте. Здесь курс будет не очень «сладкий». При встрече торг обещаю, но точно не на «косарь». На сегодня цена и так хорошая. Машину в Европе сейчас купить непросто. Серия градов повредила многие автомобили, поэтому стоимость «вторички» взлетит. Конкретно по поводу этого авто я не переживаю: знаю, что его на ближайших выходных точно заберут.

Не прошло и минуты с окончания разговора, как мужчина перезвонил нам, уточняя, под какой бюджет необходим автомобиль. По его словам, в ближайшее время он доставит в Беларусь полуторалитровый Renault Kadjar на «автомате» и с пробегом 140 тысяч километров — «почти новый». Этот кроссовер будет продаваться уже за $20 500! Однако, цены растут...

Volvo XC90: «Готов скинуть тысячу-полторы долларов»

Завершить нашу подборку мы решили по-богатому, а именно Volvo XC90. Двухлитровый дизель, АКПП и небольшой пробег в 137 тысяч километров. Цена семиместного кроссовера кусается — $47 950, но в описании продавец предусмотрительно указал, что автомобиль «проходной для РФ». Интересно, а это как?

— Машина еще даже не приехала — она в пути, — сообщает по телефону мужчина. — Прошлый «Вольво» я уже продал, а этот (2019 года выпуска) добирается до Беларуси. На фото — тот самый автомобиль, который вот-вот прибудет. ТО делали в Европе: меняли масло с фильтрами, тормозные диски с колодками. ГРМ предстоит обслужить на 150 тысячах километров.

— Оплата в российских рублях? Для меня не проблема! Просто на момент сделки насчет курса будем разговаривать, — успокаивает продавец. — Торговаться тоже можно, причем даже не символически: тысячу-полторы уступить готов.

Как мы видим из нашей подборки, «три дня из Европы» — не более чем маркетинговый ход предприимчивых продавцов или банальное нежелание регулярно обновлять описание. Тем не менее рынок подстраивается под повестку дня и переориентируется на россиян, которые все активнее разбирают автомобили на нашей «вторичке». Большинство торговцев охотно совершат сделку в любой доступной валюте. Быстрая продажа — двигатель нового поступления.

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