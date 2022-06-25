Чиновник Совбеза США: Вооружение поступает в Украину с рекордной скоростью 7 25.06.2022, 18:14

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В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США.

Бывший пресс-секретарь Пентагона, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что поставки вооружения Украине происходит с рекордной скоростью. Об этом шла речь в его интервью украинской службе "Голоса Америки", пишет unian.net.

Так, комментируя заявления о том, что помощь поступает Украине недостаточно быстро, Кирби отметил: "Системы уже меняют ситуацию на поле боя. И это вам скажут и сами украинцы. Речь идет не только о больших системах, это и стрелковое оружие, и боеприпасы, которые они используют буквально ежедневно в битве с россиянами. И они играют роль. Мы, очевидно, являемся крупнейшим донором Украины в области безопасности из всех других стран мира. Уже выделили более 6 миллиардов, почти 7 миллиардов долларов - с начала работы администрации Байдена. И почти 6 миллиардов с начала вторжения. Поступает много оснастки, и президент [Джо Байден] дал четко понять, что мы будем продолжать оказывать эту помощь".

По мнению Кирби, вооружение поступает в Украину с невиданной скоростью.

"Президент Байден очень четко сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что мы будем помогать столько, сколько можем. И так быстро, насколько это возможно. Я вам скажу, это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого раньше не видели. Это беспрецедентная скорость, с которой такая помощь поступает на передовую на войне в Украине. В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США. Мы просто крупнейший донор, но более 40 стран со всего мира оказывают помощь Украине в различных формах", - прокомментировал он.

По словам чиновника, Украина, вероятно, получит дополнительные системы HIMARS.

"Я думаю, что вы увидите поставки таких систем как HIMARS в будущих траншах, это очень вероятно", - сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что "самое большое отличие систем HIMARS, ракетных систем высокой мобильности - расстояние, радиус".

"Они предоставляют украинцам преимущество на дальнем расстоянии от российских войск", - добавил он.

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