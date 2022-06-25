CNN: Байден и лидеры G7 согласовали запрет на импорт золота из России 1 25.06.2022, 21:08

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Золото - второй по величине экспортный товар для РФ после энергоносителей.

Президент США Джо Байден и остальные лидеры стран G7 ("Большой семерки") согласовали запрет на импорт золота из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Кейтлен Коллинс.

По ее словам, "Большая семерка" в ближайшее время объявит о запрете на импорт нового золота из России. Она также отмечает, что золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей.

"Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", - добавила Коллинс.

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