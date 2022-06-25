Во сколько сейчас белорусам обойдется путевка на море? 3 25.06.2022, 21:42

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Цены шокируют.

Коронавирус, захват самолета, война в Украине – причины, по которым многим белорусам отдых на море стал недоступен. «Брестская газета» изучила, сколько сегодня стоят самые популярные авианаправления.

Сегодня для брестчан знаменитая сцена из фильма «Достучаться до небес», где один из главных героев мечтал попасть на море, стала еще ближе и понятнее. Если прошлым летом для наших сограждан была открыта относительно недорогая Украина со своими черноморскими курортами, то в этом году и эта возможность пропала.

Для того, чтобы жителю Бреста попасть на морской курорт по небу, нужно, как минимум, отправиться в Минск. Из столицы еще летают чартеры в Грузию, ОАЭ, Сочи, и, конечно, Турцию и Египет. Правда, сегодня дорога в последние две страны заметно прибавила в километрах и часах. Например, из Минска до Турции чартерный рейс летит 6 часов, а до солнечного Египта аж 8,5 часов. С облетом через Казахстан и дозаправкой в Актау. А еще путь из Бреста до Минска в эту схему надо добавить.

Ожидаемо, что значительное усложнение маршрута негативно сказалось на ценниках путевок. Они, можно сказать, стали заоблачными.

Например, стоимость путевок в столицу Турции – Стамбул, стартует от 550 евро или 1496 белоруcских рублей на одного человека. Но не спешите радоваться. Речь идет всего-то о 4-ех ночах. Лететь в бывший Константинополь придется долго: вылет из Минска в 07.30, а прилет аж в 14.00. Кстати, в стоимость путевки включены только завтраки. Отдых будет проходить в отеле «без определенного вида из номера». Ну, а что вы хотели за такую цену?

Меняем настройки и ставим вместо Стамбула солнечную Анталию. Минимальная цена отдыха на двоих в трехзвездочном отеле на 8 ночей встанет в 3724 белoруcских рубля. Снова-таки, если говорить о питании, речь идет только о завтраках.

Ради интереса, 10 ночей с пакетом all inclusive, правда, уже в Аланье обойдется в 5852 рубля. Отель, несмотря на «дикую» цену, всего три звезды. Кстати, самая дорогая путевка на 10 ночей стоит € 52 249.

Недалеко по ценам ушел и ЕгипетM/B>. Излюбленный красноморский курорт тоже взлетел в цене. Посудите сами: 10 ночей в Шарм-эль-Шейхе с пакетом «все включено» стоит 5808 рублей. А номер с видом на море, ни много, ни мало – 10125 рублей.

А если еще и вспомнить, что лететь в Египет равно к «черту на кулички», аж целых 8,5 часов….

А что с ОАЭ? Отдых здесь, пожалуй, самый дорогой из всех других вариантов нашей подборки. За 7 арабских ночей в Дубаи с all inclusive придется отдать от 6908 белoруcских «зайчиков». На двоих. Такова цена за «сказку Алладина». После такого ценника смысл смотреть, а сколько же будет стоить путевка на 10 или 14 ночей, для подавляющего большинства наших сограждан автоматически отпадает.

Поэтому поменяем пейзажи дивного, во всех отношениях, Востока на живописные виды Закавказья. Речь о Грузии. Мы делаем это специально, чтобы после цен на ОАЭ, грузинский ценник мог хоть кому-то показаться приемлемым. Хотя и тут далеко не все однозначно. Цены на путевки в Батуми стартуют от 4502 рублей. Речь о неделе отдыха на двоих без питания.

Как вариант, можно поехать в тур по родной Беларуси.

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