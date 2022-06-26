Ночью Путин срочно прибыл в Кремль 26.06.2022, 8:10

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Это произошло сразу после встречи с Лукашенко в Санкт-Петербурге.

В ночь с 25 на 26 июня президент страны-агрессора Владимир Путин срочно прибыл в Кремль, передает УНИАН.

Путин прибыл в Кремль сразу ж после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщают в социальных сетях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС сообщил, что диктатор приехал в Кремль "не для подготовки экстренного заявления".

Лукашенко попросил Путина «помочь» с ядерным оружием у границ Беларуси

25 июня 2022 года Лукашенко на встрече с Путиным прокомментировал изоляцию Калининграда Литвой.

Лукашенко заявил, что ему «жизненно важно» обсудить с Путиным вопросы обороны. По его словам, запрет на транзит в Калининград «сродни объявлению войны».

При этом Лукашенко «попросил» Путина помочь с «зеркальным ответом» на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси.

Путин заявил, что в течение ближайших месяцев Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». А также о том, что Су-25 на вооружении Беларуси можно дооснастить ядерными зарядами на авиазаводах в РФ и начать подготовку летного состава.

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