Украинские артиллеристы уничтожили колонну РСЗО оккупантов в Донецкой области 26.06.2022, 8:33

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Вражескую технику разнесло на куски.

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Донецкой области, в состав которой, в частности, входили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Об этом сообщается в Instagram ССО ВСУ.

"Во-первых, это – красиво. Но, прежде всего – необходимо"… Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП, – говорится в сообщении. – Удачно наведя артиллерию, военные ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски".

Отмечается, что артиллерия российских оккупантов имеет преимущество над украинской, поэтому "всегда является приоритетной целью украинских военных", особенно, когда "речь идет о системах крупного калибра".

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