Валерий Карбалевич: Лукашенко выступает на первый план в ядерном шантаже Путина 14 26.06.2022, 8:56

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Кремль и его сателлит идут на повышение ставок.

Самое очевидное объяснение срочных переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге заключается в том, что они связаны с кризисом во взаимоотношениях России с Литвой, пишет политолог Валерий Карбалевич.

Все уже почти привыкли, что переговоры Лукашенко с Путиным происходят не реже, чем раз в месяц. Тем не менее, нынешняя, шестая с начала года встреча выглядит немного необычной по нескольким причинам.

Во-первых, все же частота таких саммитов вызывает определенное удивление. Хотя отчасти это можно объяснить.

Здесь и потребность во взаимной психологической подпитке для лидеров стран, оказавшихся в международной изоляции. Особенно на фоне той дипломатической оплеухи, которую получил Путин от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

И необходимость демонстрации собственному электорату, что во внешней политике все нормально, еще остались надежные союзники.

Второй момент. Нынешняя встреча анонсировалась. 13 июня о ней говорил посол России в Беларуси Борис Грызлов, 17 июня о будущих переговорах с Путиным сообщил сам Лукашенко. Но, по предварительной информации, встреча должна была состояться в Гродно. Путин должен был приехать на ежегодный Форум регионов Беларуси и России 30 июня —1 июля. Об этих планах говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поэтому визит Лукашенко в Россию за пять дней до предполагаемой поездки президента РФ в Беларусь выглядел неожиданным. Теперь выяснилось, что Путин в Гродно не поедет.

В-третьих, Лукашенко прилетел в Россию на несколько дней. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что официальные лидеры планировали 23 и 24 июня провести неформальные переговоры в подмосковной резиденции Путина Завидово, а потом поехать в Санкт-Петербург, где уже 25 июня пройдет их рабочая встреча. И по тому же белорусскому телеграм-каналу, в Завидово они «неформально общались». Подтверждения этой информации с российской стороны нет.

Поэтому первый вопрос: была ли такая встреча в подмосковной резиденции? Если да, то почему нет о ней никакой информации? И в таком случае, зачем лететь еще в Санкт-Петербург и снова вести переговоры? Все это выглядит довольно загадочно.

Еще одна загадка. Накануне переговоров в Санкт-Петербурге российская авиация впервые с начала войны нанесла удар по Украине ракетами непосредственно с территории Беларуси.

Какого-то значительного военного смысла в обстреле Киевской, Черниговской и Сумской областей не было. Здесь скорее смысл политический. Выглядит как средство давления на Лукашенко со стороны Кремля, попытка окончательно запачкать его, скомпрометировать. Чтобы заявления типа «Беларусь в войне не участвует» выглядели нелепо.

Самое очевидное объяснение этих срочных переговоров заключается в том, что они связаны с кризисом в отношениях России с Литвой. Решение Вильнюса ограничить российский транзит в Калининградскую область на основании санкций ЕС, вызвало сильную негативную реакцию Москвы. Кремль пообещал жесткий ответ. И вот здесь роль Беларуси очень велика.

Если речь идет о военном ответе, о возможном прорыве «Сувалкского коридора» (о чем говорят все эксперты), то без участия Беларуси эта операция невозможна. Ведь такой прорыв будет иметь успех только в случае, если он осуществится с двух сторон: с территории Калининградской области и с территории Беларуси. Причем, вопрос о задействованной белорусской армии в этой операции — вторичный. В любом случае российские войска будут вынуждены использовать белорусскую территорию. И если нападение на Украину можно было осуществить и без задействования Беларуси, то военная акция против Литвы возможна только с участием Беларуси.

То есть кризис вокруг Литвы резко повышает геополитическую и военную роль Беларуси. Соответственно возрастают и риски.

Похоже, что пока жесткий ответ России Литве и НАТО проводится в формате ядерного шантажа. И Беларусь здесь выступает на первый план. Публике был показан хорошо разыгранный спектакль.

В последнее время стало нехорошей традицией, что главным застрельщиком и инициатором агрессивной антизападной и антиукраинской риторики является Лукашенко. И на этот раз он пожаловался Путину, что Самолеты США и НАТО «тренируются нести ядерные боеголовки». И попросил зеркального ответа в виде дооборудования белорусских самолетов Су-25, чтобы они были способны нести ядерные заряды.

Путин пообещал это сделать, а также отметил, что Россия «в ближайшие месяцы» передаст Беларуси ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Таким образом, впервые Путин пригрозил Западу размещением в Беларуси ядерного оружия. И если понимать слова двух диктаторов буквально, то в случае реализации этой идеи, Беларусь становится ядерной державой. Ведь, по словам Путина, ядерное оружие получат именно белорусские Вооруженные силы.

Понятно, почему Лукашенко воспринимает эти предложения с большим энтузиазмом. Он мечтал об этом давно. Шантаж Запада ядерным оружием — это гораздо сильнее, чем шантаж мигрантами.

Очевидно, от угрозы до реализации — большая дистанция. Тем более, что в Кремле много раз подумают, стоит ли давать Лукашенко ядерное оружие.

Однако сделан еще один шаг к военной эскалации. Путин в своем фирменном стиле идет по пути повышения ставок.

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