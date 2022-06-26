Назван единственный вид йогурта, который нельзя есть при похудении 2 26.06.2022, 10:21

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Не все йогурты одинаково полезны для организма.

Йогурт является отличным источником белка и сытным перекусом или обедом, который помогает повысить чувство сытости и способствует здоровой и устойчивой потере веса. Однако не все йогурты одинаковы.

Хотя греческий йогурт, возможно, является лучшим вариантом для оптимизации вашего рациона и подпитки ваших мышц, существуют и другие варианты йогурта, которые значительно менее полезны для вашего общего состояния здоровья.

Журналисты SheFinds.com поговорили с зарегистрированным диетологом Тристой Бест, которая описала наименее полезный вариант йогурта, который лучше оставить в стороне или употреблять в умеренных количествах.

Фрукты, как правило, богаты клетчаткой и являются отличным дополнением к любой еде в качестве источника витаминов и минералов, которые могут улучшить общее состояние здоровья. Но в то время как свежие фрукты, посыпанные поверх простого греческого йогурта, — это одно, йогурты с фруктами на дне — это совсем другое.

ароматизированные йогурты, особенно с добавлением фруктов, содержат большое количество сахара, который мало что делает для улучшения вашего здоровья.

Искусственный подсластитель является одной из основных причин увеличения веса, поскольку он легко ускользает от внимания и содержит лишние калории, а также усиливает тягу к сладкой пище. К сожалению, несмотря на то, что йогурт обычно является отличным источником белка, он не является исключением.

«Фрукты на дне йогурта содержат одно из самых высоких количеств добавленного сахара. Большинство из них содержат 15 граммов добавленного сахара», — отмечает Бест.

Средняя рекомендуемая суточная доза сахара для женщин составляет 24 грамма, поэтому употребление этого варианта йогурта в качестве перекуса снижает естественные преимущества йогурта как источника белка.

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