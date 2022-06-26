В Беларуси ввели налог на квартиры: инспекторы МНС рассказали о нюансах 5 26.06.2022, 11:32

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Как будут насчитывать новый сбор?

В Беларуси с этого года ввели налог на первую квартиру. Теперь налоговики напоминают белорусам, когда надо уплатить сбор.

Сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс. Налог составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

Так, брестские налоговики напоминают, что в Беларуси ввели изменения по уплате земельного налога и налога на недвижимость (эти новшества актуальны для жителей всей страны).

«До настоящего времени исчисление имущественных налогов, уплачиваемых физическими лицами, производилось за текущий календарный год и не учитывало произошедших в течение года сделок, влекущих переход прав на объекты недвижимости», — отмечают в инспекции МНС по Брестской области.

С этого года имущественные налоги начисляют и выставляют к оплате физлицам за истекший календарный год. «Соответственно, учитываются все произошедшие в течение года изменения с такими объектами и с их владельцами», — уточняют налоговики.

Уплатить аванс по налогу на недвижимость и земельному сбору физлицам за этот год надо не позже 15 ноября (50% от начисленной общей суммы). До 15 ноября 2023 года нужно доплатить оставшуюся сумму. Как в этом, так ив следующем году извещение на оплату налогов должны прислать до 1 сентября.

«Уплата налога на недвижимость за 2023 и последующие годы осуществляется физическими лицами не позднее 15 ноября 2024 и 15 ноября последующих календарных лет», — уточняют в инспекции МНС по Брестской области.

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