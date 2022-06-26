Подготовка не нужна: в России хотят набирать контрактников прямо после школы 1 26.06.2022, 12:33

Такую поправку рекомендовал принять Госдуме парламентский комитет обороны.

Россия гнушается живой силой в войне против Украины и из-за огромных потерь ищет резервы, чтобы продолжить военную кампанию. В Кремле додумались пополнять свою армию мужчинами, только что окончившими школу, сообщает 24tv.ua.

В России почти признали, что бросают на фронт школьников

Такую поправку рекомендовал принять Госдуме парламентский комитет обороны, сообщают российские СМИ. В Госдуме предлагают разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию.

Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. В настоящее время заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.

Комитет Госдумы предложил рассмотреть поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию уже 28 июня. Новые поправки предполагают снижение образовательного ценза, а значит и возраста новобранцев-контрактников.

Как пишут российские СМИ, поправка позволяла не только набирать контрактников из выпускников школ, но и отправлять их в бой только через месяц после заключения контракта.

Такая версия законопроекта была опубликована в начале июня, но она почти сразу исчезла с сайта Госдумы. По всей вероятности, Россия намеренно скрывает информацию, отправляющую на фронт детей.

Также местные СМИ информируют, что количество призывников, направляемых в российские войска непосредственно после окончания учебы в школе, не превышало 5%. Новый законопроект позволит рекрутировать их по контракту.

Россия ищет резервы для продолжения войны с Украиной

Российское руководство до сих пор не объявило войну Украине, а прикрывается так называемой "спецоперацией". Именно поэтому в России не объявлена всеобщая мобилизация, а продолжаются скрытые мероприятия.

В конце мая в России фактически разрешить воевать пенсионерами. Российский диктатор Владимир Путин снял ограничения по возрасту контрактников.

Что касается потерь России в войне против Украины, то утром 26 июня Генштаб ВСУ обновил ориентировочные данные. Согласно им, в Украине уже погибли около 34 850 российских военных. Только за сутки было ликвидировано 150 российских убийц.

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