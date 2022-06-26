Чулпан Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад 26.06.2022, 16:02

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Российская актриса сказала, что раньше этого не понимала.

Осудившая нападение РФ на Украину российская актриса Чулпан Хаматова 24 июня в интервью "Радио Свобода" заявила, что Россия развязала новую войну и напала на Украину, чтобы "не каяться за свои предыдущие войны".

Хаматова призналась, что раньше ей казалось, будто бы РФ развивается, поскольку "развивались российские театры". По словам артистки, на самом деле "Россия сошла с ума 20 лет назад, только она этого не понимала".

Актриса подчеркнула, что после 24 февраля поняла, что "не может не реагировать на то, что натворила ее родина", поэтому, осудив войну, покинула РФ, чтобы не "сесть в тюрьму".

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