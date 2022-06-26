Какие имена запрещены в разных странах мира? 10 26.06.2022, 20:15

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В Австралии, к примеру, нельзя назвать ребенка Икея.

Во многих странах мира существуют списки допустимых имен, либо же родители должны получить разрешение специальных отделов регистрации граждан, пишет «Вокруг света».

Австралия

Здесь запретили такие имена, как Ikea (Икея), IMac и Бог. С первыми двумя аргумент простой: названия шведской мебельной компании и компьютера не подходят для детей. Что касается Бога — здесь запрещены все имена, так или иначе связанные с религией. Так что Сатана, Христос или просто Святой тоже под запретом.

Кстати, еще в Австралии не разрешили родителям назвать ребенка Бонгхед (Bonghead). Власти посчитали, что это имя переводится, как «кто-то с водопроводной трубой вместо головы» и сочли такой вариант оскорбительным.

Мексика

Рэмбо, Гермиона, Гарри Поттер — имена литературных и киногероев, а также других вымышленных персонажей детям давать запрещено. Здесь же (а еще в Германии, Новой Зеландии и ряде других стран) под запретом Адольф Гитлер, которое считается оскорбительным, и Фэйсбук - название социальной сети, не имеющее смысла в качестве имени.

Франция

Нутелла, Фрэз (Клубника) и другие имена, связанные с едой, детям здесь давать запрещено. В худшем случае их переименуют через суд. Несколько лет назад в этой стране под запрет попало имя Принц Уильям для мальчиков и Мини Купер для девочек, а также все имена из «Игр престолов».

Китай

Система китайских иероглифов в принципе позволяет использовать для имени любой знак, за исключением цифр или знаков иностранного языка. Но несколько лет назад родителям запретили дать ребенку имя @. Отец настаивал, что произношение этого знака на английском языке — at — это аббревиатура китайского словосочетания ai ta — «люблю его». Местные власти аргумент не приняли.

Швеция

Помимо уже вышеупомянутой Икеи, здесь не приветствуют такие имена, как Лего, Супермен и просто Q, — родителям, которые так хотели назвать детей, отказали. А еще здесь живет мальчик, которого пытались назвать Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Шведские художники требовали, чтобы им не мешали самовыражаться, однако их еще и оштрафовали.

Саудовская Аравия

В этой стране простым саудитам запрещены имена типа Амир (князь) или Малек (король). Такие «забронированы» только для членов королевской семьи. Кроме того, под запретом иностранные имена.

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