На МКАД произошло серьезное ДТП

На МКАД произошло серьезное ДТП8
- 27.06.2022, 11:36
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Причина - несоблюдение дистанции.
«На МКАД, на внешнем кольце между проспектом Независимости и Логойским трактом, серьезное ДТП вечером было в воскресенье», — написал пользователь форума «Онлайнера». В ГАИ подтвердили: авария произошла из-за несоблюдения дистанции, столкнулись три машины. Не обошлось без пострадавших.
По данным инспекторов, столкновение произошло примерно в 20:20. «51-летний водитель Volkswagen Sharan двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта, — такова предварительная версия ГАИ. — Из-за несоблюдения безопасной дистанции он допустил столкновение с Volvo. Тот от удара повредил Volkswagen Passat».
В результате ДТП водитель Sharan получил травмы, его доставили в учреждение здравоохранения.