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Директор Юрия Шатунова рассказал, что тот собирался воевать против Украины на Донбассе

  • 27.06.2022, 12:24
  • 16,044
Директор Юрия Шатунова рассказал, что тот собирался воевать против Украины на Донбассе

Экс-солист «Ласкового мая» поддержал войну.

В России недавно простились с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Теперь выяснилось, что артист, умерший 23 июня, планировал пойти на фронт в качестве добровольца. Об этом заявил директор покойного исполнителя Аркадий Кудряшов в ходе церемонии прощания.

Аркадий подчеркнул, что после 24 февраля Шатунов предложил пойти вместе с ним в качестве "освободителей" на украинскую территорию.

"Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами". Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали на Донбасс", - цитирует слова директора Шатунова пропагандистское издание "Московский комсомолец".

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