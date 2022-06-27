Как выбрать спелый и сладкий арбуз 3 27.06.2022, 13:34

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Советы экспертов.

Арбуз - вкусная и в то же время полезная ягода. Если арбуз созревший, то в нем присутствует множество натуральных антиоксидантов. В ягоде есть много ликопина, который особенно хорошо влияет на человеческое здоровье и защищает организм от развития болезней сердца, диабета и даже рака, сообщает РБК-Украина.

Эксперты дают несколько простых советов относительно того, как можно выбрать вкусный и сладкий арбуз, чтобы получить от него максимальную пользу. В первую очередь внимание стоит обратить на форму ягоды. Выбирать нужно твердые плоды симметричной формы, которые не будут иметь выпуклости или же вмятины и прочие деформации.

Если арбуз действительно спелый, то он будет достаточно тяжелым, несмотря на свой небольшой размер. Это указывает на то, что в нем много воды и он достаточно сочный. Во время выбора ягоды, предпочтение стоит отдать наиболее тяжелому. Также определить степень спелости арбуза можно по стуку. Конечно, данный метод многие из специалистов не признают, но все же его часто используют. Зрелая ягода будет иметь глухой звук при постукивании. Если плод немного сжать двумя руками, то он даже начнет немного потрескивать.

Наличие большого желтого пятна на одной из сторон арбуза может говорить о том, что он долгое время пролежал на земле и, соответственно, имел время, чтобы созреть. Если его вырвали слишком рано, то в таком случае большой риск того, что ягода будет полностью безвкусной и недозревшей. Также эксперты советуют обратить внимание на хвостик арбуза. Если он зеленый, то это указывает, что сорвали его слишком рано и арбуз еще продолжал расти. Кроме того, не нужно покупать плод без плодоножки, ведь таким образом пытаются скрыть плохое качество.

Полоски на арбузе должны быть максимально четкими. Предпочтение стоит отдавать тем плодам, которые имеют яркие полоски, а контраст между темными и светлыми участками хорошо заметный. Показателем того, что арбуз сладкий, являются прожилки, напоминающие паутинки. Пятна появляются в тех местах, где сквозь кожуру начинает просачиваться сахар.

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