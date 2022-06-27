Лидеры G7 отреагировали на заявления Путина и Лукашенко 5 27.06.2022, 14:47

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«Группа семи» отметила, что агрессия России против Украины осуществляется при поддержке белорусского режима.

Лидеры стран G7 серьезно озабочены намерением России передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом. Об этом говорится в совместном заявлении по Украине. Оно опубликовано на сайте немецкого председательства в «Группе семи».

В документе декларируется непоколебимость поддержки Украины, приветствуется решение Евросовета предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

В нем также высказывается осуждение агрессии России, которая осуществляется при поддержке Беларуси.

«Мы осуждаем и не признаем продолжающиеся попытки России перекроить границы силой», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что использование Россией ядерной риторики является полностью неприемлемым. Отдельно отмечено намерение передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом.

«Мы вновь заявляем о нашем осуждении неоправданного использования Россией ядерной риторики и сигналов. Россия должна соблюдать свои международные обязательства, в том числе те, которые запрещают применение химического, биологического или ядерного оружия. Мы призываем Россию вести себя ответственно и проявлять сдержанность и вновь заявляем, что любое применение такого оружия было бы неприемлемым и повлекло бы за собой тяжелые последствия. В этой связи выражаем серьезную озабоченность после заявления России о возможной передаче Беларуси ракет с ядерным потенциалом», — заявили лидеры «Группы семи».

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