Лидеры G7 отреагировали на заявления Путина и Лукашенко

Лидеры G7 отреагировали на заявления Путина и Лукашенко5
- 27.06.2022, 14:47
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«Группа семи» отметила, что агрессия России против Украины осуществляется при поддержке белорусского режима.
Лидеры стран G7 серьезно озабочены намерением России передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом. Об этом говорится в совместном заявлении по Украине. Оно опубликовано на сайте немецкого председательства в «Группе семи».
В документе декларируется непоколебимость поддержки Украины, приветствуется решение Евросовета предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.
«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.
В нем также высказывается осуждение агрессии России, которая осуществляется при поддержке Беларуси.
«Мы осуждаем и не признаем продолжающиеся попытки России перекроить границы силой», — подчеркивается в заявлении.
В нем отмечается, что использование Россией ядерной риторики является полностью неприемлемым. Отдельно отмечено намерение передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом.
«Мы вновь заявляем о нашем осуждении неоправданного использования Россией ядерной риторики и сигналов. Россия должна соблюдать свои международные обязательства, в том числе те, которые запрещают применение химического, биологического или ядерного оружия. Мы призываем Россию вести себя ответственно и проявлять сдержанность и вновь заявляем, что любое применение такого оружия было бы неприемлемым и повлекло бы за собой тяжелые последствия. В этой связи выражаем серьезную озабоченность после заявления России о возможной передаче Беларуси ракет с ядерным потенциалом», — заявили лидеры «Группы семи».