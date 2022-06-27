Белорусский ветеринар рассказала, как помочь пережить жару домашним животным 27.06.2022, 15:02

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Есть несколько эффективных способов.

Жару, которая накрыла Беларусь в последние дни, тяжело переносят не только люди, но и их домашние питомцы. Ветеринарный врач минской клиники «Вет-сити» Анна Соболевская дала несколько практических советов хозяевам собак, кошек и попугайчиков как их кормить, купать, выгуливать, пишет «Комсомолка».

И первый совет - «нет» коврам в доме и, если позволяют финансы, то «да» охлаждающему коврику с оптимальной температурой, специальным охлаждающим воротникам и попонам для домашних животных. А нет возможности купить такие продвинутые вещи, то собака или кошка найдет себе удобное место на ламинате, паркете, линолеуме.

Гулять с питомцами лучше рано утром или поздно вечером, избегать нагретого асфальта. Брать с собой воду для собак и не гулять слишком долго, чтобы животное не уставало.

За наличием воды следить постоянно, она должна быть везде, менять ее регулярно. Обычно в жару животные, как и люди едят меньше. Не переживать по этому поводу.

Засовывать собаку под прохладный душ не надо, лучше обливать прохладной водой ее лапы и пузик. Кошек обливать не стоит.

Стричь собак и кошек в жару не стоит. Стриженным не легче! Подшерсток часто держит оптимальную температура и спасает от перегрева.

И, конечно, не оставлять собаку или кошку в закрытой машине на солнцепеке!

Клетку с птицами во время жары лучше поставить в проветриваемое место, но не на сквозняк, ведь пернатый может простыть.

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