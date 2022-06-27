В ближайшее время в Украине ожидают очередные ракетные пуски из Беларуси 27.06.2022, 21:01

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Украинская разведка располагает данными, что в ближайшее время по Украине будут в очередной раз запущены ракеты с территории Беларуси.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 27 июня.

"На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск.

Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Еще раз призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

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