В Украине ранили высокопоставленного кадыровца 28.06.2022, 22:37

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иллюстрационное фото

Он получил ранения во время артиллерийского обстрела на Донбассе.

В результате удачного артиллерийского обстрела на Донбассе ранен российский оккупант из Чечни Тамирлан Матиев.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

Матиев занимает должность начальника отделения экстренной помощи одного из госпиталей оккупантов. Ранение высокопоставленный кадыровец получил в поселке Камышеваха на Донбассе 24 февраля.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывные травмы и повреждение барабанной перепонки.

Кадыровца госпитализировали в центральную районную больницу в оккупированном Алчевске Луганской области.

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