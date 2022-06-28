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В Украине ранили высокопоставленного кадыровца

  • 28.06.2022, 22:37
  • 5,374
В Украине ранили высокопоставленного кадыровца
иллюстрационное фото

Он получил ранения во время артиллерийского обстрела на Донбассе.

В результате удачного артиллерийского обстрела на Донбассе ранен российский оккупант из Чечни Тамирлан Матиев.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

Матиев занимает должность начальника отделения экстренной помощи одного из госпиталей оккупантов. Ранение высокопоставленный кадыровец получил в поселке Камышеваха на Донбассе 24 февраля.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывные травмы и повреждение барабанной перепонки.

Кадыровца госпитализировали в центральную районную больницу в оккупированном Алчевске Луганской области.

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