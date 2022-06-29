«Иногда украдкой кладем себе на шею пакет холодного молока» 3 29.06.2022, 8:17

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Как белорусские работники переживают невыносимую жару.

За окном до 36 градусов в тени, в офисах «плавятся» мониторы, на улицах дымится асфальт. «Как работать в таких условиях?» — спрашивают читатели. Если заглянуть в закон (который каждый наниматель обязан соблюдать), то там можно найти очень дотошные правила по температурному режиму. Например, если на рабочем месте больше 30 градусов тепла, то работать дольше пяти часов подряд нельзя.

Читатели onliner.by делятся лайфхаками выживания в жару, а мы вместе с юристом в рубрике «Права работников» рассказываем, сколько можно работать в таких условиях и что делать, если наниматель имеет на этот счет свое мнение.

Работники: «Иногда украдкой кладем себе на шею пакет холодного молока»

По словам работника небольшого производства межкомнатных дверей, у них на работе сейчас жарко, но «жить можно».

— У нас сейчас 25 градусов тепла. Работать при таких температурах не очень комфортно, поэтому я, как начальник производства, сократил рабочий день, притом что мы обложились напольными вентиляторами, плюс есть промышленная вентиляция. Некоторые сотрудники вообще попросились в ночную смену, так как очень тяжело переносят жару. Не стали им отказывать. Наработки остались с прошлого года, когда тоже была аномальная жара. Директору все равно, сколько работники будут сидеть на своем месте, главное, чтобы все было хорошо по качеству и срокам готовности изделий. Он понимает, что нельзя «наседать»: от этого страдают отношение и лояльность сотрудников, да и на качестве продукции может отразиться, — рассказывает Алексей.

А вот у Оксаны, работницы магазина в Гомельском районе, от температуры «плавится мозг». В торговом зале 32 градуса жары.

— Магазин у нас маленький, со старым ремонтом «а-ля совок», потому каждый год летом начинается ад, — говорит девушка. — Вчера принесла из дома термометр — он намерил 32 градуса! Какая уж тут работа? Обливаемся потом, кресло все мокрое, как встанешь. По лбу из-под чепчика стекает пот. Я принесла с собой пульверизатор — пшикаюсь, чтобы охладиться. И стараюсь побольше времени проводить рядом с холодильником с молочкой. Пока нет покупателей, украдкой кладем себе на шею пакет холодного молока. Качать права перед директором бесполезно: ему эти правила безразличны, а у нас в поселке нормальной работы просто нет.

Бухгалтер частного торгового предприятия рассказывает о своей боли — это в первую очередь коллега, а не жара.

— У нас в коллективе есть главный экономист — женщина в возрасте, которая отличается склочным характером. Только представьте: у нас кондиционеры практически не работают, мы обитаем на восьмом этаже офисного здания, и в кабинете бывает 32 градуса. Так вот, если кто-то захочет выключить еле живой кондиционер или открыть окно, она бросается на него коршуном и кричит: «Не надо, мне дует!» От предложений пересесть в другой конец кабинета, куда воздух вообще не доходит, она отказывается. Вот и выходит так, что все пять человек обливаются потом и не могут нормально работать из-за одной скверной старушки.

Думаете, айтишникам просто? Оказывается, и они страдают от жары, пытаясь кодить в офисе при 29 градусах.

— Работа в жаре плохо сказывается на производительности. Мой мозг отказывается писать программный код при перегреве, — говорит минчанин. — Добавление льда в кофе слегка помогает, но лучше прийти на работу пораньше с утра, когда не так жарко. Еще плюс, что в это время не докучают назойливые коллеги. Кондиционер у нас есть, но он и на 18 градусах еле справляется с охлаждением.

Андрей работает сервисным инженером, поэтому часто оказывается в условиях экстремальных температур. Кроме того, он часто ездит на автомобиле.

— Бывает, приходится работать на солнцепеке или на душных складах, а бывает, и в морозилках. Максимальный холод во время работы был около минус 40 градусов, самая жара — более 50. Я работаю не первый год, потому уже знаю, как бороться с температурой: на случай жары у меня в машине есть маленький холодильник с прохладной водичкой, которую я пью и поливаю ею голову, для холода — комплект зимней робы (куртка, шапка, утепленный комбинезон и зимние ботинки). Сейчас по большей части привык, а первый год с непривычки очень часто болел. Рабочий день, к сожалению, никто не сокращает, но нам дают небольшие надбавки за сложные условия труда — пару процентов от оклада. Но сама по себе работа в машине мне нравится, она дает больше свободы, чем если бы я просто весь день сидел на базе.

По словам работника одного из заводов в Борисове, ситуация каждый год как под копирку: летом в цеху пекло, а зимой температура внутри опускается до 10 градусов. Рабочий день из-за таких условий не сокращают.

— Сейчас в цеху снова нечем дышать, особенно если работаешь во вторую смену. Сегодня принес из дома термометр, он показал 47 градусов. Не понимаю, то ли он сломался, то ли мне такая жара не кажется смертельной. Конечно, пот течет рекой, но жаловаться нет смысла: у нас в коллективе все боятся лишнее слово против сказать, — говорит мужчина.

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