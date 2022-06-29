«Было много трупов»: пленный моряк РФ рассказал о гибели крейсера «Москва» 4 29.06.2022, 11:21

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Оккупанта взяли в плен как пехотинца, когда командование их бросило.

Служба безопасности Украины допросила пленного моряка, который принимал участие в операции по спасанию экипажа крейсера "Москва". Он решил не умирать в море и перешел в пехоту.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что пленный россиянин принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ "Москва" в апреле.

"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…" – рассказал оккупант.

Медицинскую помощь россиянам оказали украинские военные.

"Мы никого не освобождаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война", – разоткровенничался захватчик.

"Гибель" крейсера "Москва" - что известно

Крейсер "Москва" затонул 13 апреля, после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство срывают правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул.

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