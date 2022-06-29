Беларусь на гране дефолта 1 29.06.2022, 13:44

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Как это скажется на курсе доллара и ценах в магазине.

Как сообщает пресс-служба «правительства», Беларусь будет исполнять внешние долговые обязательства в рублях. Попросту говоря, платить по евробондам не в валюте, в которой размещались эти облигации, а в белорусских рублях. Соответствующее постановление приняли Совет министров и Национальный банк страны. Разбираемся в возможных последствиях этого решения.

Как объясняют в правительстве, эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций. Там же добавили, что постановление предусматривает и другие формы расчетов, но пока не уточнили, какие именно.

Является ли это дефолтом по белорусским гособлигациям? С момента первой невыплаты в валюте, в которой номинированы облигации, это несомненно технический дефолт. Т.е. деньги у страны есть, но фактической возможности перечислить их держателям еврооблигаций нет. После того как происходит технический дефолт, стране дается еще некоторое время на погашение обязательств (обычно месяц), а затем наступает просто дефолт.

Давайте разбираться, как это отразится на белорусах: на курсе валют, возможностях проведения платежей, ценах в магазинах, пишет myfin.by.

Насколько глубока эта нора?

Всего внешний госдолг Беларуси на 1 мая этого года составлял чуть более $18 млрд. Но большая часть долга – это займы перед правительством РФ. Непогашенных гособлигаций, номинированных в валюте, по данным Минфина, размещено на $3,25 млрд. Из них погашение облигаций на $800 млн заканчивается в 2023 году, а значит, «дефолтный» долг ближе по сумме к $2,5 млрд. Учитывая золотовалютные резервы Беларуси в $7,4 млрд, это не очень большая сумма, тем более что дата погашения последних гособлигаций в валюте приходится и вовсе на 2031 год.

Однако наступление дефолта открывает возможность досрочного истребования оплаты по гособлигациям. Часть держателей гособлигаций, вероятно, обратятся в суд и потребуют их досрочного погашения. Решения по таким делам выносятся годами и далеко не факт, что Беларусь сразу подчинится решению суда.

Что теперь будет с курсом доллара?

В Беларуси сложилась довольно интересная ситуация, когда внутренний валютный рынок живет отдельно от внешних событий и практические не реагирует на них. Основной источник поступления валюты в страну – платежи за экспорт товаров и услуг, а также продажа валюты населением. Поступления валюты от внешних займов резко снизились, когда Беларусь перестала размещать еврооблигации на внешних рынках. А произошло это после событий августа 2020 г.

Последний выпуск белорусских гособлигаций случился на Лондонской бирже 24 июня 2020 г. на общую сумму $1,25 млрд.

С тех пор никаких новых выпусков не производилось. И даже в моменты максимального падения цены продажи этих облигаций до 80% от номинала это не сильно влияло на поведение белорусского рубля.

Изменится ли курс доллара и других валют по отношению к белорусскому рублю из-за технического дефолта? Вероятнее всего, нет. На него больше влияют проблемы с платежами по экспорту калийных удобрений, продукции нефтепереработки, древесины, цемента и других товаров, которые Беларусь обычно поставляла в страны ЕС или транзитом.

Теперь компаниям приходится искать обходные пути как по логистике поставок, так и по способам оплаты. Все это негативно отражается на экспортной выручке страны и поступлении валюты на внутренний рынок.

Как показывает статистика Нацбанка, предприятия превратились из чистого продавца валюты в чистого покупателя и уже третий месяц подряд больше забирают валюты, чем приносят: с начала года разрыв вырос до $501,3 млн. Сокращает чистую продажу валюты и население, постепенно переходя в состояние чистой покупки валюты. Это хорошо видно по графику ниже.

Итог. На курс дефолт влияет слабо.

Что будет с платежами по картам?

Повлияет ли дефолт на возможность расплачиваться картами белорусских банков за границей и в интернет-магазинах, пока сложно сказать. Но ясно то, что банки-корреспонденты, через которые проводятся расчеты и которые пока готовы открывать валютные позиции для белорусских банков, вынуждены будут учитывать риски дефолта. Дело в том, что после дефолта кредитные рейтинги страны, а значит, и компаний, а также банков внутри нее опускаются до «мусорных» значений. Банки могут перестать работать с белорусскими компаниями и банками из-за резко выросших рисков и несоответствия контрагентов нормам по риск-аппетиту.

Подобные события мы уже видели как с целым рядом российских банков, так и с некоторыми белорусскими банками, которые официально не под санкциями, однако их клиентам от этого не легче: не работают платежные карты за границей, нет возможности получить SWIFT-перевод или юрлицу оплатить товар. Риски и вероятность подобного исхода событий значительно вырастают.

Итог. Вероятность неплатежей и проблем с картами белорусских банков вырастет.

Что будет с ценами в магазинах?

В народной памяти еще крепки воспоминания о российском дефолте 98 года, когда цены на все начали расти как на дрожжах. Но такое было возможно в открытой российской экономике того времени, когда на фоне дефолта и паники инвесторы начали выводить капиталы из страны, скупая валюту. Это вызвало скачок курса и резкое удорожание всех импортных товаров следом. В Беларуси нет ни развитого фондового рынка, ни открытого валютного рынка, где бы существенную роль играли иностранцы. Поэтому дефолту просто некого будет распугивать. Большая часть инвесторов, что планировали покинуть Беларусь, это уже сделали.

А импортные товары и так дорожают, но уже по другим причинам: усложняются логистические и финансовые цепочки поставок этих товаров, что удорожает конечный продукт.

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