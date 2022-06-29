Калиновец обратился к украинцам: Пост ненависти к белорусам — работа на врага 8 29.06.2022, 14:47

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Все скандалы в соцсетях на руку только Кремлю.

Каждый украинец должен понимать, что делая очередной пост ненависти к белорусам, он помогает противнику, рассказывает в беседе с "Еврорадио" один из добровольцев полка Калиновского.

Он объясняет белорусам, как на самом деле нужно реагировать на "хейтспич". Не нужно объяснять, какая в Беларуси расстановка сил и какие события происходили там в 2020 году. Украинцам сложно это понять, так же как нам сложно осознать, что происходит прямо сейчас в их стране. Он предлагает более простой ответ:

— Просто поймите: такими постами вы развязываете руки департаменту миграционной службы.

"Какой смысл от поста, в котором вы скажете, что белорусы вам больше не братья?"

Белорусская волонтерка и правозащитница Анисия Козлюк прямо сейчас борется с миграционной службой Украины, пытаясь отстоять свое право оставаться в Украине — и ей же помогать.

Ситуация Анисии — пример последствий именно таких постов ненависти в соцсетях.

— Вы следите за тем, что происходит прямо сейчас с волонтеркой и правозащитницей Анисией Козлюк? Волонтеров прессуют, волонтеров выдворяют из Украины. Украинцы, вы доводите до таких ситуаций этими постами.

А эти волонтеры, которых вы выгоняете, привозят на фронт броники, привозят ночные прицелы. То есть каждый, кто пишет такой пост ненависти, просто лишает и белорусских добровольцев, и других "зэсэушников" "глаз". Одна волонтерка уедет — наши хлопцы недополучат приборы ночного видения. Придет русня и перережет нас ночью как слепых котят.

Украинцы, что вы делаете? Какой смысл от поста, в котором вы скажете, что белорусы больше вам не братья? Что вы хотите этим доказать? Этими постами вы работаете на пользу противника.

Внимание, работают боты

Нашему собеседнику украинцы частенько говорили: мол, вы, калиновцы, молодцы. Он признает, что до того, как с территории Беларуси в эти выходные в Украину снова полетели ракеты, к добровольцам относились очень хорошо. Но иногда добавляли: а вот остальные белорусы — плохие.

— Все скандалы в соцсетях на руку только Кремлю. И я вижу по комментариям: иногда работают обычные боты. Они разжигают и с нашей стороны: пишут, мол, вот, посмотрите, вы украинцам помогаете, а они такие-сякие, полощут вас! И с украинской стороны разжигают тоже.

Не надо искать врагов среди белорусов и назначать всех белорусов врагами, говорит наш собеседник. Лучше искать в Беларуси друзей, перетягивать белорусов — даже тех, для кого "все не так однозначно", — на свою сторону.

"Украинцы в эмоциональном порыве не понимают, какой вред наносят сами себе".

"Постите! Лукашенко будет только рад, если поможете ему пропетлять"

Пока украинцы пишут посты ненависти, белорусы — не пишут ничего.

— Я не против того, чтобы люди наслаждались жизнью, пока рядом идет война. Пьешь ты свой латте? Пей. Я не считаю, что каждый должен идти на войну, у каждого свой выбор. Но помогать должен каждый. Напиши хотя бы слова поддержки в фейсбуке. Можешь поддержать Украину словами? Пиши. Пиши по максимуму.

Прилетела ракета в торговый центр в Кременчуге. Напишите. Ну что, каждый белорус не может про это написать? Напишите так, как это сделал Илья Варламов [российский блогер и журналист. — прим.]. Напишите, как он, мнение двух сторон. Россия сказала одно, а по мнению Украины случилось другое. Но добавьте видео, на котором видно, как пылает этот торговый центр.

Нет, сидим. Молчим. Что-то я не видел, чтобы лидеры мнений запостили это видео. Обижаться на украинцев мы можем, а написать слова поддержки — нет. Проще отгородиться от того, что происходит.

И обиды украинцев в этом смысле вполне оправданы.

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