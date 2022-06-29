НАТО пригласило Финляндию и Швецию стать членами Альянса 3 29.06.2022, 17:49

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Такое решение сделает евроатлантическую зону более безопасной.

Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Об этом говорится в заявлении лидеров стран НАТО по итогам заседания Североатлантического совета в Мадриде 29 июня, опубликованном на сайте Альянса, сообщает gordonua.com.

"Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении", – подчеркивается в заявлении.

В Альянсе отметили важность того, чтобы при любом присоединении к НАТО были учтены "законные интересы" безопасности всех стран – членов Альянса.

"Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более защищенными, НАТО – сильнее, а евроатлантическую зону – более безопасной", – указывается в заявлении.

28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции (Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто, Анн Линде) подписали меморандум о взаимопонимании между странами, подтверждающий поддержку Анкарой приглашения Финляндии и Швеции вступить в НАТО на саммите в Мадриде.

Финляндия и Швеция станут полноценными членами НАТО после того, как 30 стран – участниц Альянса ратифицируют соглашение, отмечал 28 июня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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