Россия требовала помощи от Китая — Пекин отказал 8 3.06.2022, 9:38

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Власти КНР не хотят идти против санкций Запада.

Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Однако КНР отказывалась идти против санкций Запада.

Как сообщает The Washington Post.

По данным китайских источников издания, российские официальные лица выдвигали все более отчаянные просьбы об усилении поддержки во время обсуждений с Пекином в последние недели.

Москва призывала оправдать свое заявление о "безграничном" партнерстве, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине.

"Китай ясно изложил свою позицию по ситуации в Украине и по санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение (Москвы). Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", - ответил он.

Запросы России включают в себя сохранение "торговых обязательств", подписанных до вторжения 24 февраля в Украину, а также финансовую и технологическую поддержку, которая в настоящее время санкционирована США и другими странами.

По словам китайских и американских официальных лиц, Пекин не ожидал, что российско-украинская война будет длиться 4 месяца. Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций.

Но и этого будет недостаточно для российской стороны, считает высокопоставленный американский чиновник.

Официальный представитель США заявил, что Китай пытался найти "другие возможности" (дипломатическим путем и посредством совместных военных учений), чтобы поддержать Россию.

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