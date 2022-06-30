Белорус-дальнобойщик стал звездой TikTok 2 30.06.2022, 8:58

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80% его подписчиков — женская аудитория.

«Если ты идешь на измену, то знай, она узнает!» Примерно такое содержание постов дальнобойщика Ильи Назарова. Правильный мужчина, неизменно стоящий на защите женщин, не оставил женщин равнодушными.

У Ильи почти 300 тысяч подписчиков в TikTok и 4,5 миллиона просмотров. Парень работает водителем-международником, а в перерывах снимает ролики с «пацанскими цитатами» для девушек.

Видео начал снимать где-то полгода назад, рассказал Илья изданию Lampa. Сначала у него была другая тематика, рассчитанная на мужскую и женскую аудитории. Но «зашел» только один ролик, где-то на 100 тысяч просмотров. После этого Илья решил перейти на контент для девушек.

Сейчас у него 80% — женская аудитория. Больше всего его смотрят из России. Блокировка TikTok в России его тоже задело — не те охваты, что раньше.

Самое популярное его видео набирало 3,5 млн просмотров.

Меткие цитаты, которые доводят женщин до слез (они так и пишут в комментариях), Илья берет из книг, из своей жизни, а также опыта друзей и подруг.

Кажется, он нашел рецепт того, что хочет услышать женщина. «Многие девушки хотят выйти замуж за достойного человека, но самое важное для любой девушки — любовь к себе. Пожалуйста, продолжайте искать не человека, а свою страсть, свою храбрость, свои мечты, свои цели. Исследуйте себя, прежде чем кого-то другого. Именно тогда вы увидите разницу между тем, что вам нужно, и тем, что вы хотите. Прежде чем окунаться в кого-то другого, научитесь принадлежать себе», — раскрывает Илья секрет своего успеха, вероятно, цитатами из своих же видео.

Впрочем, он уверяет, что «всегда» придерживается тех слов, которые произносит на камеру.

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