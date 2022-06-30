Белорусы переключились на авто из Европы и США 30.06.2022, 9:30

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Дешевые автомобили почти перестали заказывать.

На белорусском рынке новых авто сложилась непростая ситуация. Из-за прекращения производства в России многие модели уже по несколько месяцев не поставляются в страну. А цены на те, что а наличии, сильно подскочили. Из-за этого существенно вырос спрос на пригон подержанных иномарок из Европы и США.

«Наша Ніва» разбиралась, чем сейчас живет этот бизнес и какие авто чаще всего белорусы покупают из-за рубежа.

«Работы стало в полтора раза больше, чем до войны»

Наш первый собеседник не первый год занимается пригоном авто из Европы и помнит разные времена, начиная от бешеного бума в 2010-2011 годах (перед повышением таможенных пошлин до российского уровня) до почти полного вымирания бизнеса в 2015-2016-м. Теперь же, по его словам, в автосервисном ремесле далеко не самое худшее время.

«В течение последних трех лет интерес белорусов к покупке подержанных авто из стран ЕС только растет. Безусловно, этому способствует 140-й указ, позволяющий растаможивать авто с 50% скидкой, но это далеко не единственный фактор, играющий на пользу европейскому направлению.

После того, как в 2015 году произошел обвал российского рубля, все перекинулись на покупку авто в России, так как везти из Европы или США стало не выгодно. Но прошло 2-3 года, и большинство понятно, что лучше не иметь дел с «бэушкой» из России, так как там намного худшие условия пользования авто, худший сервис и много обмана», — делится наблюдениями специалист.

С началом войны в Украине, поскольку люди оказались в полной растерянности, на какое-то время рынок фактически остановился.

«В марте точно можно было уходить в отпуск, причем сразу месяца на полтора. В течение месяца не было новых заказов, продажи также прекратились. Приходилось закрывать исключительно ранее начатые дела.

Первая половина апреля тоже была почти «нулевой», но уже ближе к концу месяца начались какие-то движения, как по продаже мышин в наличии, так и по поиску авто под заказ.

В мае вообще начался ажиотажный спрос. В результате работы стало примерно в полтора раза больше, чем было до войны, первый месяц лета также держится в таком темпе», — признается собеседник.

Самая простая «Лада» стоит, как достойная «бэушка» из ЕС

На «бэушку» вынуждены были переключиться и те, кто хотел приобрести новый автомобиль.

«Новых поставок почти нет, а цены на те, что есть, — просто космос. При этом по цене бюджетника в комплектации «барабан» можно пригнать 3-5 летнюю машину классом выше с намного богаче комплектацией и, при желании, малым пробегом», — замечает пригонщик.

После обвала на рынке новых авто появилось больше желающих покупать подержанную машину в ценовом сегменте дороже 30 тысяч долларов.

По-прежнему спросом пользуются VW Passat, VW Touran, а также разнообразные модели французских производителей Peugeot\Citroen и Renault.

«Среди наиболее доступных авто хорошо покупают Ford Focus. Такие машины в зависимости от пробега и комплектации обходятся в 11-13 тысяч долларов. Это стоимость самой дешевой новой «Лада Гранта», а если брать новый VW Polo, то он уже около 20 тысяч стоит, поэтому выбор для многих очевиден.

По ценам в 13-15 тысяч популярными остаются Renault Megan. Также пользуется спросом Renault Talisman, но там цены уже около 15-17 тысяч.

Раньше ценовой сегмент до 15 тысяч был самым востребованным, теперь же все чаще люди заказывают дорогие авто. Различные паркетники, Audi, BMW и т.д.

Определить какой-то топ среди дорогих авто сложнее, ведь, как правило, имея большие деньги, люди имеют и больший выбор. Кто-то хочет Alfa Romeo, а другой Jaguar», — делится собеседник.

Около трети авто покупают на РФ

Много машин в Беларуси скупают россияне. По наблюдениям специалиста, в РФ уезжает не менее трети свежепригнанных авто.

«После стабилизации курса россияне начали очень активно перекупать привезенные из Европы машины», — добавляет он.

Несмотря на плюсы в виде увеличенного спроса, война и санкции принесли свои сложности.

«Из-за запрета на работу белорусских транспортных компаний в ЕС подорожала доставка авто. Но это уже не первое подорожание в течение последнего года. За год доставка авто из той же Германии до Беларуси выросла в цене приблизительно на 300-400 евро.

У европейских перевозчиков бывают очереди на доставку, поэтому часть авто сейчас перегоняется своим ходом, со снятием ковидных ограничений с этим стало проще. Тем более, что из ЕС в 90% случаев прогоняют целые авто, которые могут сами доехать до Беларуси.

Есть сложности с проведением оплаты, некоторые продавцы отказываются продавать авто сюда. Но бизнес на то и бизнес, чтобы быть гибким и быстро приспосабливаться к работе в новых условиях», — подытоживает предприниматель.

«Дешевые автомобили почти перестали заказывать»

Наш другой собеседник занимается исключительно автомобилями из США. Его компания возобновила прием заказов только с середины мая.

«Перед началом войны мы имели около 30 активных домов на поиск авто в Штатах. Более 2/3 клиентов решили поставить поиск на паузу, но были и те, кто не побоялся и приобрел авто в марте. Люди рискнули, но в итоге выиграли, ведь тогда значительно просел спрос и можно было приобрести машину на несколько тысяч дешевле, чем планировалось. Поэтому даже с учетом всех сложностей и задержек они оказались в плюсе, так как возросшие расходы на транспортировку были значительно меньшими, чем сумма сэкономленная на покупке».

Весь транспорт, как и раньше, идет через Литву. Авто на аукционах фирмы покупают с американских аккаунтов, оплату проводят через Грузию, а машины из Клайпеды сейчас доставляют не белорусские перевозчики, а литовские.

«Естественно, что расходы на транспортировку увеличились, но за счет того, что цены на самих аукционах немного снизились, то выходит приблизительно то же, что и раньше. По большому счету для конечного клиента ничего не изменилось, он как получал свое авто через 2-4 месяца, так и получает, а находить новые методы работы в изменяющихся условиях — это уже наша головная боль, за которую мы и берем деньги, как посредники», — говорит специалист.

По наблюдениям собеседника, с наступлением лета спрос на покупку авто из Штатов вернулся на довоенный уровень и даже превысил его. Ранее среди наиболее популярных вариантов были следующие марки и модели: VW Jetta, Ford Escape, Buick Encore, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu. Это все автомобили, которые стоят до 15 тысяч долларов с учетом всех расходов.

«Самый дешевый вариант для пригона из Штатов — это Ford Focus с литровым двигателем, там легко можно уложиться в бюджет около 9000$, но большим спросом он не пользуется.

Среди более дорогих авто хорошо покупали Сhevrolet Еquinox. Из маслкаров самым популярным остается Ford Mustang.

Однако основной тренд последнего времени — это авто по ценам от 20-30 тысяч долларов. В последние дни было много заказов на Audi Q7, Chevrolet Comaro, Dodge Chelenger. В общем дешевые авто (до 15-20 тысяч) почти не заказывают», — делится предприниматель.

«На авто стоимостью около 25-30 тысяч можно сэкономить 5-7 тысяч»

Даже при пригоне самых дешевых моделей на заказ человек экономит минимум 2000 долларов от цены авто в Беларуси.

«Например, VW Jetta последнего поколения «под ключ» обойдется в 11,5-13 тысяч, в то время, как в Беларуси они продаются по ценам от 15 до 17 тысяч. Тот же «Пассат» легко обходится в 14-15 тысяч, если у нас они стоят по 17-18.

В общем, чем дороже машина, тем большая экономия. На авто стоимостью около 25-30 тысяч можно легко сэкономить или, если вы берете на продажу, заработать 5-7 тысяч», — подытоживает эксперт.

По его словам, люди склоняются к покупке авто из Штатов не только из-за большой разницы в цене, но и из-за малых пробегов (относительно европейских авто) и прозрачной истории. К тому же, есть ряд моделей, которые не продаются в Европе.

«У нас есть довольно много клиентов, которые покупают через нас уже второе, третье и даже пятое авто. Некоторые успели привыкнуть к тому, что год ездят на машине, а потом продают ее с наваром в 2000-5000 долларов. С европейскими авто так не получится.

Но стоит понимать, что покупка авто из Штатов — это хоть и выгодный, но длительный по времени процесс. 99% авто из США покупают после ДТП или других происшествий, так как иначе в этом не будет смысла. Вот и получается, что даже в самом лучшем случае, вы сядете за руль своего авто не раньше, чем через 2,5-3 месяца с момента покупки на аукционе.

Ведь минимум 2 месяца потребуется на доставку до Беларуси, плюс нужно потратить время на ремонт».

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