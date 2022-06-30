Названы специи и травы, лучше всего ускоряющие потерю веса 30.06.2022, 9:34

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Они могут улучшить общее состояние здоровья и увеличить метаболизм.

Хотя никакие травы или специи не являются лекарством или волшебной таблеткой для похудения, они, однако, содержат антиоксиданты и естественные противовоспалительные свойства, которые могут улучшить ваше общее состояние здоровья и помочь увеличить скорость метаболизма, пишет cursorinfo.co.il.

Эксперты по снижению веса советуют посыпать этими специями свои любимые блюда, смешивать их в коктейлях, добавлять в кофе и чай и, как правило, дополнять свой здоровый рацион и физический образ жизни, чтобы уменьшить талию:

ИМБИРЬ

Исследования подтвердили, что имбирь может помочь вам дольше оставаться сытым, что , в свою очередь, предотвращает переедание и чрезмерные перекусы.

ТМИН

Исследования показали, что порошок тмина может помочь ускорить потерю веса, уменьшить жировые отложения и улучшить здоровье сердца.

КАЙЕННА

«Острая пища, как правило, полезна для воспаления и метаболизма, поэтому кайенский перец — отличная приправа для похудения, — объясняет диетолог Триста Бест порталу SheFinds.com. — Он ускоряет обмен веществ, помогает пищеварению и снижает чувство голода. Вы можете использовать этот перец во всем, и он особенно хорош в блюдах чили».

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