Биологи открыли подземное хищное растение 30.06.2022, 10:29

Его нашли в горах на Борнео.

В горах на Борнео ученые нашли новое хищное растение — первое из знаменитого плотоядного рода непентесов, которое специализируется на жертвах, живущих в почве, и отращивает для них ловушки прямо под землей. О находке рассказывается в статье биологов из чешского Университета Палацкого, опубликованной в журнале PhytoKeys, пишет Naked science.

Подавляющее большинство растений — довольно мирные и безопасные создания, но некоторые демонстрируют способности хищников. Это позволяет им получать дополнительные питательные вещества и расти на крайне бедных почвах. Самые знаменитые — росянки и непентесы, хотя ученым известны сотни видов: независимо друг от друга хищничество развили представители дюжины отрядов цветковых растений.

Недавно новые такие хищники обнаружились в Индонезии, на острове Борнео. Растения, описанные Мартином Данчаком (Martin Dančák) и его коллегами, относятся к хорошо известному роду плотоядных непентесов. Их модифицированные листья образуют похожие на кувшины ловушки для насекомых: привлеченная цветом и запахом жертва заглядывает внутрь, скользит по гладким стенкам вниз и попадает в густую клейкую жидкость, где тонет и постепенно переваривается растением. Однако новые Nepenthes pudica выделяются в смертоносной команде непентесов: их ловушки находятся не над землей, а скрыты на глубине.

Странные непентисы впервые заметили еще во время экспедиции в 2012 году в горах на высоте 1100-1300 метров. Ученые обратили внимание, что ловушек у этих растений нет, зато из грунта под ними слегка показываются странные деформированные листья. Осторожно раскопав землю, биологи открыли целые лабиринты из растущих под ней ловушек длиной до 11 сантиметров. По-видимому, эти «модернизированные» системы предназначены для охоты на мелких животных, обитающих в почве, — муравьев, жуков, пауков и так далее. Авторы работы обследовали в общей сложности 17 растений и во многих кувшинчиках нашли полупереваренных жертв.

N. pudica не первое хищное растение, которое отращивает подземные ловушки для ловли насекомых, однако первый представитель довольно обширного рода непентесов. «Мы предполагаем, что под землей они находят более стабильные условия, в том числе влажность, а также больше добычи, особенно в засушливое время», — резюмировали исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».