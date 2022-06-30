«Девушек не обслуживаем - идите в салоны потрещать о своем, о женском» 17 30.06.2022, 14:47

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Белоруски рассказали, как сталкивались с дискриминацией.

Недавно читательницу zerkalo.io из Молодечно отказались обслуживать в магазине автозапчастей. На стойке даже висела большая табличка «Женщин не обслуживаем». После публикации читатели стали присылать истории, как сами сталкивались с подобной дискриминацией. Публикуем некоторые из них.

Одна из самых необычных историй произошла три года назад с читательницей Екатериной. Девушка живет в Молодечно. Прошлым летом ей понадобилось срезать старые деревья на даче, а собственного инструмента для этой цели не было.

— Я обратилась в пункт проката электроинструмента и садовой техники (конкретное название не помню, нашла их в интернете). Приехала, прошу оформить бензопилу на сутки. А мне говорят: «Нет, мы девушкам в прокат подобные вещи не выдаем». Мол, баба с техникой не разберется! — возмутилась Катерина. — Я попыталась объяснить, что работать с инструментом будет мужчина, но никто мне не поверил. Я, конечно, была возмущена, но жалобу писать не стала. Все-таки очень нужна была бензопила. В итоге мне пришлось вести туда мужа и составлять на него договор аренды. Ему все дали без проблем.

Еще одна читательница Карина около двух лет назад захотела обновить стрижку. У нее была мужская прическа, которая делается насадкой в 9 мм. Со своей просьбой девушка пришла в один из кобринских барбершопов. Но постричься не получилось.

— Я нашла их страничку в Instagram, написала в директ, — вспоминает девушка. — Все было хорошо до тех пор, пока они не спросили: «Кого будем стричь? Парня, сына?» Я ответила, что это нужно мне, ведь у меня нетипичная стрижка под минимум машинкой, а у них хорошие мастера, заточенные как раз под такие прически. Мне ответили, мол, извините, мы девушек не обслуживаем, у нас в прейскуранте только мужские стрижки. Но ведь я прошу именно такую стрижку, причем уже на имеющейся такой же. В чем проблема? Ответ был в стиле: «Девушка, идите в салоны, где можете потрещать о своем, о женском. У нас сугубо мужской салон».

Карине такой тон общения не понравился, и она попросила контакты главного администратора барбершопа. На что в том же директе девушке ответили, что с ней уже общается директор, и обслуживать ее заведение не будет. Сослались на то, что «репутация барбершопа пострадает из-за обслуживания женщин».

— Я решила оставить жалобу. Так им и написала, в надежде, что хоть эту книгу можно подержать в моих женских руках. Приехала туда после работы, указала свою претензию в отказе обслуживания на просьбу о мужской стрижке и назвала это сексизмом в чистом виде, — описывает свои приключения собеседница. — Заявку составила по всем правилам, оставила контакты для ответа в книге замечаний и предложений. Ответ жду уже почти два года.

Правда, отмечает Карина, не все барбершопы в Кобрине заняли такую позицию. Собеседницу с удовольствием приняли в другом заведении. Говорит, мастер был рад поработать с девушкой, имеющей стрижку такого формата.

А вот Полина столкнулась с отказом в барбершопе в конце марта этого года. Читательница живет в Минске, и уже давно носит короткую стрижку. Она всегда стрижется в одном и том же барбершопе, но в тот день там не было «окошек» — и девушка попробовала записаться в другое место. Результат оказался предсказуемым.

— Мне сразу же отказали по половому признаку: «Мы не стрижем девушек», — рассказывает она. — Хорошо, барбершоп — это мужское заведение. Но администратор там девушка, мастера тоже девушки! Получается, они одной ногой в XVIII веке, а другой в XXI. Не велика ли пропасть?

Правда, в обслуживании по признаку пола отказывают и мужчинам. Такая история произошла с нашим читателем Артемом. Нынешней зимой в одном из торговых центров Гомеля он увидел сережки и захотел их примерять. Спросил разрешения.

— На што прадавец мне адказаў, што яны дазваляюць гэта рабіць толькі дзяўчынам, — вспоминает собеседник. — Я адразу ў гэтым адчуў сэксізм і спытаў, чаму нельга хлопцам. У адказ пачуў, што хлопцы павінны быць упэўненымі ў тавары. На наступнае пытанне, як я магу быць упэўненым у тым, што не прымерыў, ён адказаў, што не ведае. Проста я павінен і ўсё тут. Я настолькі быў абураны тым, што ў 2022 годзе ёсць такія людзі. Пажадаў яму чакаць упэўненых і пакінуў краму. Разумею, што шмат дзе нікому не дазваляюць прымяраць завушніцы, але калі ёсць такая магчымасць, то не зразумела, як на гэта ўплывае пол.

«Услугу обязаны оказать независимо от пола»

Прокомментировать подобные отказы в обслуживании мы попросили бывшего адвоката (в целях безопасности мы не называем ее имя). Юристка отмечает, что такие ситуации действительно неправомерны:

— Надо разграничивать оказание услуги и продажу товара. Самая простая ситуация — с мужчиной, который отказался продавать автозапчасти. Это определенно нарушение правил торговли, необоснованный отказ в заключении публичного договора. А согласно ст. 396 Гражданского кодекса («Публичный договор»), если есть возможность предоставить товар или услугу, отказ не допускается. На месте этой девушки, которой отказали, я бы обратилась в управление торговли администрации района или города, в котором она живет, с заявлением, что произошла такая ситуация. Поскольку, на мой взгляд, в действиях данного продавца имеется состав административного правонарушения по статье 13.11 КоАП (Нарушение порядка осуществления торговли). И ведомство должно будет составить административный протокол и привлечь человека к ответственности.

Также можно обращаться с иском о вынуждении к заключению разговора и взыскивать убытки в гражданско-правовом порядке. Другой вопрос, насколько овчинка стоит выделки и в этом есть необходимость. Но отреагировать жалобой и привлечь к административной ответственности в такой ситуации определенно стоит, потому что такое допускать нельзя.

Если мы говорим про услуги, то здесь немного сложнее. Согласно правилам оказания бытовых услуг, исполнитель может отказать клиенту. Но основания должны быть законными. Например, человек, не достигший 18 лет, не может сделать татуировку, поэтому ему имеют право отказать на обоснованном основании. То же самое с услугами в солярии, еще где-то. Но если человек подпадает под все требования, исполнитель должен заключить договор с каждым, кто к нему обратился.

С барбершопами ситуация следующая. Если женщина просит сделать мелирование, и барбер не может оказать услугу, поскольку у него нет соответствующей квалификации, нарушений нет. Но если женщина обратилась за услугой, которая есть в прайсе барбершопа, и хочет мужскую стрижку, нет условий для отказа. Услугу обязаны оказать независимо от пола. В данном случае можно писать жалобу в книге замечаний и предложений.

Согласно п. 1.3 ст. 5 и ст. 10 закона «О защите прав потребителей», покупатель имеет право на свободный выбор товаров и услуг. В статье 10 также говорится, что продавец обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара. Установление каких-либо прямых или косвенных ограничений при выборе товара не допускается, исключение — предусмотренные законодательством.

Пол клиентов, очевидно, не является преимуществом или ограничением, предусмотренным белорусским законодательством.

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